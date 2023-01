The Elder Scrolls Online, la nuova espansione è Necrom: a giugno su PC, Mac e console

Sempre nel Developer_Direct di Xbox e Bethesda, durante il quale è stato presentato per la prima volta Hi-Fi RUSH, il team di ZeniMax Online ha svelato la prossima grande espansione di The Elder Scrolls Online, MMORPG ambientato nel continente di Tamriel. L'add-on s'intitola Necrom e porterà con sé una nuova classe giocabile, due zone inedite da esplorare e tanti altri contenuti extra.

L'annuncio di TESO: Necrom arriva con uno spettacolare trailer in CGI e con una presentazione approfondita da parte degli sviluppatori, che illustrano le principali novità del DLC.

The Elder Scrolls Online: Necrom, l'avvento dell'Arcanist

Matt Firor, Studio Head di Zenimax Online Studio, ha presentato Necrom, prossima espansione di The Elder Scrolls Online (2014) - ad oggi, il gioco conta circa 3 milioni di utenti attivi ogni mese. Il successo dell'MMO ha spinto il team di sviluppo a soddisfare una delle richieste più frequenti della community: una nuova classe giocabile. Ecco dunque che viene presentato l'Arcanist, un potente mago dotato di abilità uniche, basate a loro volta su una serie di tecniche ritenute proibite.

Come da tradizione, con una nuova espansione arriva anche una nuova zona di Tamriel da esplorare. Gli eventi di Necrom si svolgeranno nell'est di Morrowind, territorio che non si vedeva in un gioco del franchise da ben 28 anni. Più precisamente, visiteremo la penisola di Telvanni, dove sorge la città di Necrom e dove soggiornano i misteriosi maghi della potente Casata Telvanni.

A dirla tutta, l'espansione introdurrà anche una seconda zona inedita, Apocrypha. È il regno di Hermaeus Mora, il principe daedrico della conoscenza e della memoria, che ritorna nel mondo di The Elder Scrolls dopo essersi reso protagonista degli eventi di Dragonborn (add-on di TES V: Skyrim). A giudicare dal trailer, sarà proprio lui a conferire all'Arcanist i suoi formidabili poteri: Hermaeus Mora è infatti minacciato da un misterioso nemico e ha bisogno dell'aiuto di un campione per "difendere un segreto che, se rivelato, potrebbe 'svelare' la realtà stessa".

Ogni ambientazione accoglierà quest, sfide e ricompense nuove di zecca, così come NPC alleati e nemici. Necrom introdurrà anche due nuovi companion, un redguard chiamato Al-Cybiades e un argoniano dal nome decisamente originale, Sharp-as-Night.

Firor coglie l'occasione offerta dall'annuncio di Necrom per invitare i nuovi giocatori a scoprire The Elder Scrolls Online, affermando che la community dell'MMORPG "è una delle più accoglienti, se non la più accogliente, del mondo" - oltre a sottolineare che ci sono migliaia di ore di contenuti già disponibili. Per questo motivo, da qualche ora è possibile accedere a tutti i capitoli precedenti di TESO in maniera del tutto gratuita per un periodo di tempo limitato .

Il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online: Necrom sarà disponibile dal 5 giugno su PC/Mac e dal 20 giugno su console, ovvero su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4.