The Elder Scrolls Online: in arrivo una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S

In vista dell'imminente debutto di Blackwood, espansione ambientata nell'omonima regione situata tra Cyrodiil e Shadowfen, i fan di The Elder Scrolls Online accolgono una nuova edizione del popolare MMO realizzata per gli hardware di nuova generazione. Parliamo della versione migliorata (Console Enhanced) per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che porta con sé un comparto grafico rivisitato, con notevoli miglioramenti visivi, e prestazioni superiori.

The Elder Scrolls Online a 60 fps (o in 4K) sulle console next-gen

L'annuncio dell'edizione Console Enhanced arriva a pochi mesi dal reveal mondiale di Blackwood, add-on che riporterà i fan di The Elder Scrolls nelle iconiche location del quarto capitolo (Oblivion). Per l'occasione, Bethesda Softworks e ZeniMax Online Studios hanno aggiornato l'MMO per permettergli di sfruttare tutta la potenza offerta dalle piattaforme next-gen.

Come si può osservare nel trailer gameplay, la versione migliorata per console vanta svariati upgrade sul fronte tecnico, a partire da una rivisitazione del sistema che regola ombre e riflessi, passando per un anti-aliasing aggiornato e per le texture in alta definizione.

Le migliorie più rilevanti riguardano però il livello prestazionale: su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, The Elder Scrolls Online può finalmente superare la soglia dei 30 fps - a cui sono limitate le versioni PS4 e Xbox One - per raggiungere i 60 fotogrammi al secondo, grazie alla nuova Performance Mode. In alternativa, optando per la Fidelity Mode porteremo la risoluzione del gioco al fatidico 4K, restando però ancorati ai 30 frame al secondo.

Tra le altre novità di The Elder Scrolls Online: Console Enhanced c'è un incremento della distanza di visualizzazione - per ammirare Tamriel in tutto il suo sconfinato splendore - e tempi di caricamento ridotti, grazie agli SSD integrati nelle nuove console di Sony e Microsoft.

Dunque, per riassumere, ecco cosa offrirà la nuova edizione di The Elder Scrolls Online:

Prestazioni di nuova generazione : Performance Mode (60 fps) e Fidelity Mode (4K)

: Performance Mode (60 fps) e Fidelity Mode (4K) Distanza di visualizzazione aumentata

Tempi di caricamento ridotti

Grafica migliorata: miglioramenti per riflessi, ombre, profondità di campo, occlusione ambientale, illuminazione globale Screen Space, anti-aliasing e texture

La versione next-gen di The Elder Scrolls Online sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 giugno 2021, giorno in cui gli utenti console daranno anche il benvenuto all'espansione Blackwood. Gli utenti che possiedono già una copia dell'MMO su PS4 o Xbox One riceveranno gratuitamente l'aggiornamento all'edizione Console Enhanced.

Ricordiamo, infine, che The Elder Scrolls Online: Blackwood arriverà in leggero anticipo per gli utenti PC: la nuova espansione sarà disponibile al download dal 1 giugno.