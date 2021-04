Alan Wake 2 in sviluppo, Epic Games dietro l'operazione: l'indiscrezione fa sognare

Alan Wake è un gioco molto apprezzato e da molto tempo gli appassionati chiedono a gran voce un nuovo capitolo. Secondo quanto raccontato da Jeff Grubb di Venturebeat, Remedy starebbe sviluppando un seguito grazie al supporto di Epic Games, desiderosa di vederlo approdare sullo store antagonista di Steam, oltre che sulle varie altre piattaforme.

Epic Games sarebbe quindi sia finanziatrice che editrice del gioco sotto l'etichetta Epic Games Publishing, ma d'altronde i rapporti tra la software house ed Epic sono ottimi dopo l'accordo di esclusiva per Control.

Grubb riporta ovviamente la classica "voce di corridoio" e nessuna delle parti ha confermato quanto dichiarato dal giornalista nel suo show su Twitch. L'ipotesi di un ritorno di Alan Wake si è accesa subito dopo la pubblicazione del DLC AWE di Control, legato a doppio filo con proprio con il capolavoro precedente.

È chiaro che Control e Alan Wake sono intrecciati in un qualche filo narrativo e ad oltre 10 anni di distanza dalla pubblicazione del primo capitolo i tempi sembrano essere maturi per un avvincente nuovo titolo, anche se per ora non fatevi prendere dall'hype: nulla è ufficiale!