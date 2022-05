The Elder Scrolls: Morrowind compie 20 anni e accoglie la VR e il multiplayer

2 maggio 2002: il terzo capitolo della serie The Elder Scrolls debutta in Europa, rivoluzionando il mondo degli action RPG open world. Morrowind è senza dubbio uno dei titoli più acclamati della storia e, con ogni probabilità, il capitolo più innovativo del franchise controllato da Bethesda.

A vent'anni dal lancio il GdR è ancora molto popolare, soprattutto nella community dei modder, dove alcuni utenti continuano a realizzare mod sorprendenti e particolarmente innovative. Oggi è dunque possibile giocare a Morrowind in compagnia degli amici, grazie a un'inedita modalità multiplayer online, così com'è possibile immergersi nel suo mondo tramite il supporto VR.

TES3MP e OpenMW VR per l'esperienza definitiva di Morrowind

Per celebrare il 20esimo anniversario di The Elder Scrolls III: Morrowind, il modder David Cernat ha rilasciato un nuovo aggiornamento per TES3MP, progetto con cui è stato possibile introdurre le funzionalità multigiocatore nel GdR di Bethesda Softworks. Il tool è stato infatti aggiornato per supportare OpenMW VR, un versatile motore open source - progettato originariamente per i modder - che può supportare l'utilizzo di periferiche dedicate alla virtual reality.

In parole povere, gli aspiranti giocatori di TES III su PC possono ora indossare il proprio headset VR e catapultarsi nel mondo di Morrowind, anche in compagnia dei propri amici. Come si può vedere nel filmato, i giocatori di OpenMW VR possono interagire con gli oggetti presenti nell'ambiente circostante con i semplici movimenti delle proprie mani. Ancbe i combattimenti sono stati adattati ai sistemi di controllo dei principali dispositivi VR.

Nel post pubblicato su Steam Community, David Cernat specifica che, dopo aver installato l'aggiornamento 0.8.1 di TES3MP, gli utenti VR possono giocare anche in compagnia di utenti sprovvisti di un headset VR. L'update per il supporto alla virtual reality può essere scaricato da Github (TES3MP VR 0.8.1). In alternativa è possibile scaricare l'aggiornamento per il client non-VR (TES3MP 0.8.1): il download è infatti consigliato anche a coloro che non sono interessati alla realtà virtuale, dal momento che include tutti gli hotfix facoltativi rilasciati fino ad oggi.

Mentre i fan celebrano i 20 anni di The Elder Scrolls III: Morrowind, altri giocatori attendono con curiosità il debutto di Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda Softworks. L'ambizioso progetto a tema sci-fi debutterà l'11 novembre 2022 in esclusiva per PC e per le console Xbox.