The Crew Motorfest: Ubisoft annuncia il nuovo capitolo della saga automobilistica

Ubisoft ha annunciato oggi il nuovo capitolo di The Crew: Motorfest. Il gioco sarà ambientato alle Hawaii e comprenderà una moltitudine di terreni da affrontare al volante di centinaia di veicoli leggendari, il tutto come sempre da soli o in compagnia della propria squadra.

Il gioco dovrebbe essere rilasciato entro il 2023 per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC Windows. In quest'ultimo caso torna l'esclusività di Epic Games Store e Ubisoft Connect. La location scelta dagli sviluppatori è O'ahu, isola dell'arcipelago delle Hawaii, uno dei luoghi più vivaci e mozzafiato della Terra.

"È il terreno di gioco perfetto per permetterti di divertirti con i tuoi veicoli: sfrecciando per le strade della città di Honolulu, scendendo lungo le pendici di cenere del vulcano, avventurandoti nelle profondità della lussureggiante foresta pluviale, derapando lungo le strade di montagna o semplicemente rilassandoti sulla spiaggia assolata" recita l'annuncio.

Il gioco promette di offrire un'ampia varietà di contenuti, dalle gare su misura alle sfide a tema, per soddisfare lo stile di guida d'azione di ogni giocatore. Al momento sono ancora pochi i dettagli relativi al gioco, ma Ubisoft ha già anticipato che ulteriori notizie arriveranno nei prossimi mesi.

Insieme all'annuncio, Ubisoft ha aperto anche le porte dell'Insider Program per chi volesse provare in anticipo il gioco e contribuire allo sviluppo. Gli Insider, infatti, parteciperanno ad un programma a numero chiuso che consentirà agli sviluppatori di raccogliere informazioni e pareri così da fornire un'esperienza di gioco ottimale.

Per iscriversi al programma è sufficiente registrarsi sulla pagina ufficiale e sperare di essere ricontattati tramite mail.