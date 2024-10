Tetris può essere giocato all'infinito! Un sedicenne è riuscito nell'impresa di superare 255 livelli su NES

Micheal "dogplayingtetris" è un giocatore competitivo che è riuscito a superare il livello 255 di Tetris per NES per vedere il gioco ripartire dal Livello 0: è la prima volta che accade

Il celeberrimo videogioco Tetris, nella sua versione per il Nintendo Entertainment System, è stato oggetto di un nuovo record: il sedicenne Michael Khanh Artiaga, conosciuto con il nickname di "dogplayingtetris" è diventato il primo giocatore al mondo a superare il livello 255 di Tetris per NES, riportando il gioco al livello 0. Artiaga è stato campione del mondo del Classic Tetris World Championship per due anni consecutivi, nel 2020 e nel 2021.

Sono passati solo pochi mesi da quando il tredicenne Willis "Blue Scuti" Gibson aveva stabilito il precedente record mandando in crash il gioco al livello 157 dopo aver completato 1.511 linee. Artiaga è stato capace di spingersi ben oltre, con 3.300 linee completate in poco più di 80 minuti per raggiungere il primo caso documentato di "Tetris rebirth".

L'impresa è tra l'altro stata realizzata in diretta streaming su Twitch davanti a centinaia di spettatori entusiasti che hanno potuto testimoniare con i loro occhi quanto accaduto. Una volta ripartito dal livello 0, Artiaga ha proseguito nella sua impresa giocando per altri 40 minuti fino al raggiungimento di 4216 linee completate in totale e con un nuovo record di punteggio pari a 29,4 milioni di punti.

Va però sottolineato che per raggiungere questo record Artiaga ha usato una versione del gioco leggermente modificata, proprio per evitare che il gioco andasse in crash e il tentativo venisse compromesso come è stato nel caso di Gibson.

Il raggiungimento di due record così importanti nel giro di pochi mesi è un indice dell'evoluzione e dello sviluppo che la pratica competitiva di Tetris ha raggiunto negli ultimi anni. Internet, con la sua capacità di diffondere informazioni, innescare confronti e condividere esperienze ha contribuito a far emergere nuove tecniche di gioco che hanno permesso gradualmente di superare il famigerato Livello 29, per molti anni ritenuto essere una barriera pressoché insormontabile per via dell'estrema velocità con cui i pezzi del Tetris cadono dall'alto, rendendo (fino ad oggi) umanamente impossibile poterli spostare in maniera coerente con lo schema di gioco.

Sono in particolare le tecniche chiamate "hypertapping" e "rolling grip" (che sono illustrate nel video qui sotto) che hanno consentito in tempi recenti di archiviare la sfida del Livello 29 e consentire ai giocatori competitivi di procedere oltre nei livelli di gioco.

È a questo punto, però, che si aprono i problemi: la versione di Tetris per NES non è stata progettata in origine per essere giocata oltre il Livello 29. Ecco perché, superato questo scoglio, compaiono alcuni piccoli errori e problemi tecnici e di visualizzazione che rendono difficile proseguire nei livelli. Come già avevamo indicato quando vi avevamo raccontato dell'impresa di Gibson, a partire dal Livello 138 i colori dei mattoncini cambiano in maniera imprevedibile a causa di un errore di overflow della memoria, con la difficoltà di riuscire a distinguere i pezzi del Tetris.

Il problema si aggrava inoltre nei Livelli 146 e 148, ma è dal Livello 155 che il gioco si fa veramente duro: un problema tecnico nel calcolo del punteggio fa sì che il completamento delle linee abbia una certa probabilità, a seconda di come avvenga, di mandare il gioco in crash. Se in linea teorica sarebbe possibile evitare tutto ciò completando le linee di gioco con particolare attenzione ed evitando i fenomeni che innescano il crash, nella realtà dei fatti è praticamente impossibile aggirare il problema per via del frenetico ritmo di gioco.

La versione modificata di Tetris per NES utilizzata da Artiaga aggira proprio il problema del calcolo del punteggio e al momento sembra essere l'unica strada per consentire di giocare teoricamente all'infinito (e anche nella pratica, vista l'impresa compiuta dal sedicenne). Ma chi è riuscito prima di "dogplayingtetris" a spingersi nell'inesplorato ha già incontrato la sfida posta dal Livello 235: la palette cromatica mostra i pezzi di un colore verde scuro che risulta essere difficilmente leggibile sullo sfondo nero della schermata di gioco, mettendo a dura prova i nervi del giocatore.

Come se ciò non bastasse, la progressione dei livelli si blocca, invece di procedere al completamento di 10 linee come da normali regole del gioco. Arrivato a questo punto Artiaga ha trascorso circa 20 minuti di gioco per completare 810 linee prima di accedere al Livello 236.

Di lì a poco, dopo aver completato le 10 linee del Livello 255, il contatore dei livelli è ripartito da 0, con i mattoncini del Tetris che sono tornati a cadere lentamente, alle velocità dei primi livelli di gioco. A questo punto Artiaga ha manifestato la sua incredulità e l'entusiasmo, proseguendo però nel gioco. Dopo aver superato i livelli a velocità frenetica, il giocatore ha sfruttato i primi livelli di gioco per riprendersi, reidratarsi e interagire con il pubblico di Twitch. Al Livello 19 il giocatore è tornato a concentrarsi, proseguendo per altri 20 minuti ad un ritmo di gioco sostenuto. È stata issata bandiera bianca al Livello 91, ma con un totale reale complessivo di 347 livelli superati.

Tetris per NES è stato un gioco considerato come "completamente esplorato" per molti anni: le nuove tecniche hanno rappresentato una nuova primavera per il gioco competitivo, e l'impresa di Gibson prima e di Artiaga poi rappresentano un nuovo terreno di sfida per la comunità degli appassionati giocatori di questo titolo storico. La dimostrazione della possibilità di giocare all'infinito traccia inoltre la strada verso "maratone" di più giorni, come accaduto nel caso di altri giochi arcade.