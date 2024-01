Tetris, l'incredibile impresa di un 13enne: ha 'battuto' il gioco mandandolo in crash

Willis "Blue Scuti" Gibson, giocatore competitivo di Tetris di soli 13 anni, è riuscito a completare il famoso gioco, nella versione NES uscita nel 1989, raggiungendo il livello 157, cosa che ha portato il titolo a un crash improvviso e, apparentemente, irreversibile.

Non proprio il finale che ci si aspettava, ma una gioia immensa non solo per il ragazzino, ma anche per chi ha provato a fare altrettanto nella propria vita videoludica. "Oh mio Dio", ripete Gibson nel video. "Sto per svenire, non riesco a sentirmi le dita".

Il ragazzino ha impiegato 38 minuti per completare il gioco, raggiungendo l'impressionante livello 157 e un punteggio di 999999. "Quando ho iniziato a giocare a questo gioco non mi sarei mai aspettato di mandarlo in crash o di finirlo", ha scritto sul canale YouTube, dove ha anche spiegato che la sessione ha anche stabilito i record mondiali per "punteggio complessivo, livello, linee e Level Score 19" di Tetris.

In precedenza, solo un'intelligenza artificiale aveva "battuto" Tetris, gioco creato dall'ingegnere informatico sovietico Alexey Pajitnov, nel 1984, e poi portato in Occidente. La maggior parte delle persone, anche le più abili, si è per decenni bloccata al livello 29, quando i mattoncini iniziano a cadere così rapidamente da non permettere di andare avanti con le proprie capacità e senza stratagemmi per aggirare il lag del controller del NES.

Tuttavia, il quadro è cambiato nel 2011 quando Thor Ackerlund raggiunse il livello 30 introducendo una nuova tecnica chiamata "hypertapping", che consiste nel premere il tasto direzionale del controller più di 10 volte al secondo.

Successivamente, una nuova strategia chiamata "rolling" ha consentito di toccare velocità due volte maggiori rispetto ai metodi precedenti, spingendo i record oltre il livello 100. Il rolling consiste nel picchiettare la parte posteriore del pad tenendo premuto il tasto con l'altra mano.

Si è così scoperto che al livello 138 i colori dei mattoncini iniziano a impazzire, ma nessuno finora si era spinto a "sbloccare" la Kill Screen di Tetris raggiunta da Gibson. Questo nuovo traguardo sembra mettere fine ai tentativi degli appassionati, vecchi e nuovi, di raggiungere ulteriori record in Tetris. Almeno, e forse qualcuno ci riuscirà, fino a quando non emergerà qualche altro stratagemma.