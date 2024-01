Take-Two si oppone al nuovo marchio di Remedy: 'somiglia troppo al logo di Rockstar'

Take-Two ha presentato agli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito e dell'UE una documentazione secondo cui il nuovo logo di Remedy non potrebbe essere registrato. Stando a quanto affermato dalla società, il marchio somiglia troppo a quello di Rockstar Games e potrebbe indurre in errore gli utenti.

Lo scorso aprile, Remedy ha mostrato al mondo il nuovo logo che ritrae una R con il nome per esteso dello studio sul lato inferiore. Con un post sul proprio blog, la casa di Alan Wake ha spiegato che il vecchio marchio, con un proiettile all'interno della lettera R, rappresentava l'era di Max Payne e non rifletteva la nuova identità dell'azienda.

"Il proiettile nella lettera R del vecchio logo rappresentava l'era di Max Payne, ma la Remedy di adesso è molto più grande di un singolo gioco; abbiamo un intero portafoglio di titoli, vecchi e nuovi. Era giunto il momento di aggiornare e ridefinire la nostra identità visiva per portare più coerenza, mostrare la nostra evoluzione negli anni ed esprimere meglio la nostra visione di Remedy attuale".

Dal canto suo, Take-Two ritiene che i due marchi siano eccessivamente somiglianti. In particolare, la ragione è una prominente presenza della lettera R, che a quanto pare vorrebbe rimanesse un'esclusiva di Rockstar Games. Al momento, non vi sarebbero ulteriori argomentazioni per cui il marchio non dovrebbe essere registrato.

In realtà si tratta di manovre piuttosto consuete per Take-Two, che rappresenta una delle società con il più alto numero di ricorsi negli Stati Uniti. In passato la compagnia ha costretto all'annullamento della registrazione del marchio non solo altre realtà del settore videoludico, ma anche piccole imprese come "Max Fayne", un brand di abbigliamento, e "Think Like A Rockstar", un editore di spartiti musicali.

Difficile dire come si concluderà la vicenda, soprattutto alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono tra Remedy e la stessa Rockstar Games. Quest'ultima ha acquistato la licenza di Max Payne nel 2004 e successivamente ha collaborato proprio con Remedy, ideatrice del gioco, al remake dei primi due capitoli.