System Shock remake: c'è una nuova data di rilascio

L’edizione PC di System Shock sarà disponibile da martedì 30 maggio 2023, mentre le versioni console arriveranno successivamente. Si tratta di un nuovo posticipo per il progetto di Nightdive Studios, visto che la data di rilascio era fino a oggi indicata per marzo 2023. Parliamo di un progetto di lunghissima gestazione il cui rilascio originariamente era addirittura previsto nel 2017 (qui altri dettagli).

Il remake di System Shock combina il gameplay cult dell'iconico gioco originale con una nuova grafica HD, controlli aggiornati, un'interfaccia revisionata e suoni e musica rifatti. Da nemici mai visti prima a un sistema di hacking rinnovato e nuove opzioni di combattimento con un brutale sistema di smembramento, il remake di System Shock dà il benvenuto a giocatori vecchi e nuovi alla Citadel Station e al delizioso e malvagio SHODAN.

I giocatori potranno utilizzare una combinazione di armi furtive e futuristiche per farsi strada attraverso le nuove aree della Citadel Station, dove incontreranno trappole, enigmi e segreti nella loro ricerca per cercare di salvare la Terra dalla distruzione.

L'edizione per PC di System Shock è disponibile per il preordine tramite Steam, GOG ed Epic Games Store e include una copia gratuita dell'imminente System Shock 2: Enhanced Edition per tutti i primi acquirenti. La demo giocabile del Steam Next Fest appena pubblicata è disponibile sui rispettivi store.