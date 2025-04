Switch 2 Edition: ottenere i miglioramenti per i giochi posseduti potrebbe richiedere fino a 20 euro

Nintendo ha spiegato come funzioneranno gli aggiornamenti dei giochi alla "Switch 2 Edition". Buona parte sarà gratuita, ma in alcuni casi l'upgrade costerà 10 o 20 euro a seconda della presenza o meno di contenuti esclusivi

Durante la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, la società ha toccato anche l'argomento retrocompatibilità. Alcuni giochi, non solo saranno compatibili con la nuova console, ma otterranno diversi miglioramenti grazie all'hardware molto più performante. Sfortunatamente, questi upgrade potrebbero costare fino a 20 euro.

Nintendo ha precisato che non tutti i miglioramenti saranno a pagamento. Alcuni giochi riceveranno l'aggiornamento gratuitamente, altri costeranno 10 euro, altri ancora arriveranno ai suddetti 20 euro. Quest'ultimo caso riguarderà quei titoli che non otterranno solo miglioramenti in termini grafici e prestazionali, ma introdurranno contenuti esclusivi per la nuova console.

Il seguente elenco condiviso da Nintendo include i titoli che riceveranno l'aggiornamento gratuitamente:

ARMS

Captain Toad: Treasure Tracker

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokémon Scarlet & Violet

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Vi saranno, poi, alcuni giochi il cui upgrade sarà incluso con l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Per il momento, Nintendo ha confermato solo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma è lecito aspettarsi che ulteriori titoli saranno aggiunti al piano in abbonamento.