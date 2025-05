Super Mario World potrebbe essere il titolo del prossimo film con l'idraulico italiano

Un comunicato pubblicato e poi modificato da NBCUniversal ha fatto trapelare il possibile titolo del sequel di Super Mario Bros. Il nuovo film, atteso per il 2026, potrebbe chiamarsi Super Mario World e introdurre personaggi iconici come Yoshi

Un comunicato di NBCUniversal pubblicato nelle scorse ore ha rivelato un dettaglio non ancora annunciato ufficialmente: il titolo del prossimo film di Mario potrebbe essere Super Mario World. L'informazione è apparsa in una lista di contenuti destinati alla piattaforma Peacock, ma il riferimento è stato rimosso poco dopo, insieme a menzioni su altri titoli animati delle serie Shrek e Minions.

Il nome scelto non sorprende gli appassionati. Alla fine del primo film, uscito nel 2023 e capace di superare il miliardo di dollari al botteghino globale, una scena post-credit aveva mostrato l'uovo di Yoshi, personaggio introdotto nel gioco Super Mario World per Super Nintendo del 1990. Quel titolo fu uno dei più venduti di sempre per la console, con oltre 20 milioni di copie distribuite.

La nuova pellicola, già annunciata ufficialmente a marzo 2024, ha una data d'uscita fissata al 3 aprile 2026. Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano alla regia, mentre Chris Pratt e Charlie Day dovrebbero riprendere i ruoli di Mario e Luigi. Nel frattempo, Nintendo continua a espandere la propria presenza nel mondo dell'intrattenimento cinematografico: nel 2027 è attesa anche una versione live-action di The Legend of Zelda.