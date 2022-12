Super Mario Bros Il Film: Donkey Kong e Peach nel nuovo spettacolare trailer

Nintendo e Illumination hanno appena svelato il secondo trailer di Super Mario Bros. Il Film (The Movie), mostrando per la prima volta in azione la Principessa Peach e Donkey Kong. La pellicola, prodotta da Shigeru Miyamoto, è attesa per la primavera del 2023.

30 Novembre 2022

Nintendo

Super Mario

