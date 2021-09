Il film di Super Mario arriverà nel 2022: svelato il cast dei doppiatori

L'ultimo evento organizzato da Nintendo ha riservato un paio di sorprese per i fan della Grande N. Una di queste è il film d'animazione dedicato alle avventure di Mario e dei suoi amici: il lungometraggio, annunciato per la prima volta nel 2018, vedrà la luce entro la fine del 2022.

A dare l'annuncio è Shigeru Miyamoto in persona, papà di Mario e dei franchise più iconici di Nintendo. Miyamoto ha inoltre svelato il cast degli attori che presteranno la propria voce ai personaggi del film, almeno per quanto concerne il doppiaggio inglese. Sarà Chris Pratt a interpretare l'idraulico baffuto, mentre Jack Black sarà la sua nemesi, Bowser.

Super Mario: cosa c'è da sapere sul film prodotto da Illumination

Mario e co. invaderanno le sale di tutto il mondo tra poco più di un anno. Come confermato da Miyamoto, il film d'animazione verrà distribuito nel corso delle festività natalizie del 2022, salvo eventuali rinvii dell'ultimo minuto. Almeno per il momento, questa data di uscita riguarda esclusivamente il territorio americano e non c'è ancora alcuna ufficialità per l'Italia.

Durante il Nintendo Direct di ieri sera abbiamo avuto modo di scoprire qualche dettaglio in più sulla pellicola che, ricordiamo, sarà animata da Illumination Entertainment, casa di produzione statunitense fondata da Chris Meledeandri. Gli autori di Cattivissimo me, con il beneplacito di Nintendo, hanno già selezionato gli attori che interpreteranno i protagonisti del film di Super Mario: con nostra sorpresa troviamo un cast stellare, composto interamente da attori di grande calibro, tra cui figurano alcuni volti noti della comicità americana.

A interpretare la mascotte Nintendo sarà Chris Pratt, conosciuto per la saga cinematografica dei Guardiani della Galassia, per la trilogia di Jurassic World e per la sua partecipazione alla serie Parks and Recreation. Su Instagram, un entusiasta Pratt ha commentato l'annuncio del colosso nipponico affermando di aver lavorato duramente per il ruolo di Mario, di cui lui stesso è un grande fan. "C'era questa lavanderia a gettoni vicino casa mia, e aveva Super Mario Bros., l'arcade originale. Adoravo quel gioco", racconta l'attore americano.

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!



Check out the voice cast for the upcoming movie below 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021



Sarà invece Jack Black (Tenacious D e il destino del rock) a dare la voce a Bowser, nemesi di Mario e antagonista del film. Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi) interpreterà la Principessa Peach, mentre Charlie Day (Pacific Rim) sarà Luigi. Ecco il cast completo:

Shigeru Miyamoto ci fa sapere che il film vedrà anche la partecipazione di Charles Martinet, la storica voce di Super Mario. Con Chris Pratt a "prendere in prestito" il suo personaggio, Martinet interpreterà un semplice cameo, per la felicità dei fan della serie videoludica.