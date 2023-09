Super Mario Bros. Wonder: 15 minuti di gameplay e una Switch OLED tutta rossa

Presentato lo scorso giugno in occasione del Nintendo Direct estivo, Super Mario Bros. Wonder rappresenta l'ultima avventura 2D dello storico franchise. Coloratissimo e ricco di contenuti, Wonder sbarcherà il prossimo 20 ottobre in esclusiva su Switch.

Nintendo ha invitato i fan dell'idraulico saltellante a dare uno sguardo approfondito al nuovo platform a scorrimento orizzontale di Mario e compagni. La scorsa giornata è stato quindi trasmesso un Direct dedicato interamente a Wonder e alle sue prinicpali caratteristiche. La casa di Kyoto l'occasione per annunciare una nuova edizione limitata di Switch OLED a tema Mario.

Wonder protagonista dell'ultimo Nintendo Direct

In Super Mario Bros. Wonder "il benevolo Principe Florian invita Mario e i suoi amici a visitare il Regno dei Fiori, una terra non molto lontana dal Regno dei Funghi. Ma Bowser, il Re dei Koopa, ha altri programmi", si legge nel comunicato ufficiale. "Dopo aver toccato il misterioso fiore meraviglia, si fonde con il castello del Principe Florian, ottenendo nuovi poteri con cui inizia a seminare il caos. Adesso tocca a Mario e ai suoi amici fermare Bowser e salvare il Regno dei Fiori".

La nuova ambientazione di Wonder, il Regno dei Fiori, è composto da sei differenti mondi che circondano l'Arcipelago dei Fiori: in totale sono quindi sette le aree che i giocatori potranno esplorare impersonando Mario o uno dei tanti protagonisti di questo universo, come Luigi, Peach, Daisy, Toad e Toadette. Questo inedito setting offre una grande varietà di biomi per i livelli di gioco: da isole tropicali ad anguste caverne, passando per grandi distese desertiche.

In questi livelli a scorrimento ci si imbatterà nei nuovi fiori meraviglia, potenti oggetti che, una volta attivati, cambieranno la forma dell'intero scenario. Tramite il cosiddetto 'effetto meraviglia', alcuni di questi fiori potrebbero trasformare anche il personaggio controllato in un Goomba, in una palla acuminata e non solo. Tutto questo, unito ad altre situazioni surreali, arricchirà senz'altro la classica formula di gioco che contraddistingue gli episodi 2D del franchise.

Oltre ai fiori meraviglia, in Super Mario Bros. Wonder non mancheranno tanti nuovi potenziamenti, come il frutto elefante che abbiamo già conosciuto al tempo della prima presentazione del gioco. Mario, così come altri personaggi, potrà trasformarsi in un vero elefante e sfruttare la propria stazza per attaccare i nemici, distruggere i blocchi e attraversare le voragini. Ci sono altri due potenziamenti da scoprire: quello bolla, che permetterà ai giocatori di imprigionare i nemici a distanza, e quello che trasformerà i protagonisti in trivelle, utile per abbattere gli avversari corazzati.

Ricordiamo che Wonder potrà essere giocato in solitaria o in compagnia dei propri amici, tramite la modalità multigiocatore locale - fino a quattro utenti sulla stessa console - o con il multiplayer online; in quest'ultimo caso sarà necessario creare una lobby dove riunire gli altri giocatori.

Quanto alla nuova Nintendo Switch 'limited edition', questa è stata mostrata al termine del Direct trasmesso poche ore fa. Parliamo di un modello OLED che sfoggia un'inedita colorazione rossa, ovviamente a tema Mario, e decorata con alcuni simboli che richiamano la mascotte di Nintendo. Questa speciale Switch OLED arriverà nei negozi il 6 ottobre, senza gioco incluso.

Super Mario Bros. Wonder verrà invece pubblicato due settimane dopo, il 20 ottobre 2023, nei negozi, nel Nintendo eShop e nel My Nintendo Store. I preordini sono già aperti.