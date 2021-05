Su Steam una pagina dedicata ai giochi PlayStation: Days Gone non sarà l'ultimo titolo Sony per PC

Sony ha già fatto capire da tempo che intende portare sempre più esclusive PlayStation su PC. Domani sarà la giornata dell'ottimo Days Gone, ma sembra proprio che non si tratterà dell'ultima esclusiva PlayStation ad approdare su PC.

Su Steam è stata, infatti, creata una pagina per conto dei PlayStation Studios che fungerà da hub per i giochi per PC di Sony PlayStation. E questo, forse, con buona pace di Epic Games, che stando a documenti trapelati ha messo sul tavolo 200 milioni di dollari per aggiudicarsi diversi titoli in esclusiva.

La pagina PlayStation Studios su Steam

Lo spazio principale è dedicato proprio a Days Gone, ma in evidenza troviamo anche Horizon Zero Dawn, Helldivers e Predator: Hunting Grounds. Per ciascuno di questi giochi sono disponibili DLC e contenuti aggiuntivi di vario tipo.

Naturalmente la pagina non è stata creata per soli questi quattro giochi, anzi ne annovera complessivamente 41. La maggior parte dei giochi però è nascosta al pubblico, dato che la pagina ha uno scopo di consultazione anche per gli sviluppatori.

Voci recenti puntano sull'arrivo delle versioni PC di Bloodborne, Ghost of Tsushima e God of War, anche se al momento nessuno di questi titoli è stato ufficialmente rivelato. La casa nipponica ha tuttavia dichiarato in passato che vuole ampliare il pubblico dei propri giochi rendendoli disponibili per la piattaforma più diffusa, appunto il PC. Sony può fare affidamento sull'ottimo andamento commerciale dei precedenti titoli PlayStation approdati su PC, ovvero Detroit: Beyond Human, Death Stranding, Horizon: Zero Dawn e Journey.

Il mondo PlayStation non è in diretta competizione con il mercato PC, e Sony deve curare anche le iniziative di mercato del concorrente diretto, Microsoft Xbox. Come noto, la compagnia di Redmond ha già da tempo concesso i giochi Xbox all'utenza PC, anche con offerte molto aggressive come la possibilità di acquistare i titoli una sola volta e poi decidere se giocare su PC o Xbox.