Epic, 200 milioni di dollari per le esclusive Sony PlayStation su PC?

Il processo che vede coinvolte Epic Games e Apple continua a svelare interessanti informazioni sul dietro le quinte dell'industria videoludica. Non solo siamo venuti a conoscenza del costo "dei giochi gratis" sull'Epic Games Store, ma anche dell'obolo che la casa madre dell'Unreal Engine ha dovuto versare a Sony per il cross-play di Fortnite su Playstation.

Ed è proprio il rapporto con Sony PlayStation a fare "clamore" in queste ore. Secondo le carte del processo, Epic Games Store ha provato ad aggiudicarsi i diritti di pubblicazione in esclusiva dei giochi "first party" di PlayStation mettendo sul piatto non meno di 200 milioni di dollari. Si parla precisamente di "minimo garantito", ossia dell'esborso base di cui Epic Games deve farsi carico anche se i giochi non vendono quanto sperato. Nello stesso documento si parla di 4-6 titoli.

L'accordo non è andato in porto (o forse non è ancora partito?), infatti giochi come Horizon Zero Dawn e Days Gone sono disponibili anche su Steam. Inoltre, titoli pubblicati da Sony come Predator: Hunting Grounds e ReadySet Heroes in esclusiva su EGS sono stati pubblicati prima della scrittura del documento. Nel documento si legge semplicemente che Epic sta attendendo una risposta. È comunque interessante la cifra, 200 milioni per 4-6 titoli, a fronte degli 80 milioni di minimo garantito che Epic Games ha proposto a Gearbox per sei mesi di esclusività di Borderlands 3.

Sony non è per l'unica su cui Epic Games aveva posato gli occhi, secondo le carte: anche i titoli first party di Microsoft e Nintendo erano attenzionati dalla software house di Fornite. Nel documento si legge che Epic aveva intavolato delle discussioni con Microsoft, ma con poche speranze: si legge infatti del dissenso del "capo del Game Pass PC" per l'azione di Epic, ma anche di una strategia di Microsoft sostanzialmente concorrente. Infine, l'ultimo punto parla di incontri "occasionali" tra il boss di casa XBox, Phil Spencer, e il patron di Valve Gabe Newell.

Sulla possibilità di portare i giochi Nintendo sul proprio Store, Epic è più tranchant, sottolineando come sia sostanzialmente impossibile, tanto da scomodare la parola "moonshot", e aggiungendo che la storia di Nintendo lascia intendere che non avrebbe nemmeno senso provarci.