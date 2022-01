Stop alle vendite di abbonamenti PlayStation Now in vista della fusione con PlayStation Plus

Entro la fine della prossima settimana non sarà più possibile acquistare carte prepagate per l'abbonamento PlayStation Now presso i rivenditori del Regno Unito. Lo si apprende da VentureBeat, secondo il quale la dirigenza della catena GAME sta chiedendo al suo staff di eliminare gradualmente le carte prepagate di PlayStation Now prima del 19 gennaio. Secondo precedenti segnalazioni, anche le catene retailer degli Stati Uniti hanno avviato la graduale eliminazione delle carte prepagate di PS Now.

Fine di PlayStation Now: Sony si prepara al progetto Spartacus

Sembra un passo verso la finalizzazione del progetto Spartacus, anticipato da Bloomberg a dicembre, che costituirebbe la risposta di Sony PlayStation a Xbox Game Pass. Una sorta di Netflix dei videogiochi che prevede la fusione dei servizi PlayStation Now e PlayStation Plus. PlayStation Plus consente agli abbonati di giocare online e permette l'accesso senza costi aggiuntivi a una selezione di giochi nuovi ogni mese, mentre PlayStation Now ha la capacità di trasmettere in streaming i giochi originariamente sviluppati per gli hardware di precedente generazione non più compatibili con PS4 o PS5.

Il successo di Xbox Game Pass semplicemente non può essere ignorato. Molti giochi arrivano sul servizio di Microsoft subito nel giorno del debutto, e questo consente loro di raggiungere una platea altrimenti inimmaginabile. Secondo dati divulgati dalla stessa Microsoft, ad esempio, il nuovo Forza Horizon 5 è stato giocato da 15 milioni di giocatori in due mesi.

Sony ha da tempo deciso di correre ai ripari, soprattutto dopo aver appurato che PlayStation Plus e PlayStation Now non sembrano più vantare un fascino paragonabile a Xbox Game Pass. Tuttavia, PlayStation Now si concentra sui giochi di precedente generazione per PS4 e PS3 e un annullamento completo del servizio comporterebbe l'impossibilità di poter giocare alcune perle del passato.