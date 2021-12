Sony PlayStation, il rivale di Xbox Game Pass arriva l'anno prossimo

Xbox Game Pass ha rappresentato un forte cambiamento nel modo di distribuire i videogiochi, segnando una transizione a un approccio che potrebbe essere definito come una sorta di "Netflix dei videogiochi". Motivo per cui non può ritardare ancora per molto la risposta di Sony PlayStation: anzi, secondo Bloomberg, questa prende il nome in codice di Spartacus e sarà disponibile agli utenti PlayStation nel corso del prossimo anno.

Spartacus: una Netflix dei videogiochi anche per Sony PlayStation

Sony gestisce da anni un servizio di streaming di giochi, PlayStation Now, ma la società è sembrata riluttante a supportarlo con investimenti onerosi, mentre PlayStation Plus rimane l'abbonamento principale. Include alcuni titoli mensili gratuiti ed è obbligatorio per il gioco in multiplayer con la maggior parte dei titoli PlayStation.

Tuttavia, sembra perseguire un'impostazione ormai superata, che Sony dovrebbe adeguare anche alla luce del successo che Xbox Game Pass sta riscuotendo (30 milioni di abbonamenti complessivamente). Secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il colosso nipponico sarebbe intenzionato a preservare l'etichetta PlayStation Plus, eliminando gradualmente PlayStation Now accorpandone i servizi di cloud gaming nel primo abbonamento.

Il nuovo servizio consentirà agli utenti di accedere a un catalogo di giochi nuovi e classici pagando un abbonamento mensile. "I dettagli su Spartacus non sono ancora definitivi, ma la documentazione esaminata da Bloomberg delinea un servizio basato su tre livelli" leggiamo sul sito di news. "Il primo include i benefici dell'attuale abbonamento PlayStation Plus. Il secondo offre un ampio catalogo di giochi per PlayStation 4 e per PlayStation 5. Il terzo livello aggiunge demo di lunga durata, lo streaming dei giochi e una libreria di giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP".

Il nuovo servizio funzionerà sia con PlayStation 5 che con PlayStation 4, mentre ancora non è dato sapere se sarà supportato dagli Smart TV. Xbox Game Pass, invece, arriverà su questi ultimi a breve.