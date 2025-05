Stop alla partnership con WRC, EA mette in pausa lo sviluppo dei futuri giochi di rally

Electronic Arts ha reso nota la fine della collaborazione con il World Rally Championship e la sospensione dello sviluppo di nuovi giochi rally. L'espansione della stagione 2024, comprensiva del recente pacchetto Hard Chargers, rappresenterà l'ultimo contenuto aggiuntivo rilasciato per EA Sports WRC.

Electronic Arts ha annunciato la fine della propria collaborazione con il World Rally Championship (WRC), comunicando la decisione di sospendere lo sviluppo di futuri titoli dedicati al rally. La notizia è stata resa pubblica attraverso una nota firmata dal team di Codemasters e diffusa sui canali social ufficiali.

"Ogni grande viaggio prima o poi raggiunge il traguardo", si legge nel messaggio. "Oggi annunciamo di aver raggiunto la fine della strada nello sviluppo dei giochi WRC". La decisione arriva a meno di due anni dal lancio di EA Sports WRC, pubblicato nel 2023, primo (e a questo punto ultimo) titolo realizzato sotto licenza ufficiale WRC dopo l'acquisizione di Codemasters da parte di EA nel 2021.

L'espansione della stagione 2024, comprensiva del recente pacchetto Hard Chargers, rappresenterà l'ultimo contenuto aggiuntivo rilasciato per il titolo. "Per ora, stiamo sospendendo i piani di sviluppo per futuri giochi rally", ha confermato il team.

Nonostante la conclusione del progetto, EA Sports WRC continuerà a essere disponibile per i giocatori, sia nuovi che esistenti. "Abbiamo messo tutto il nostro cuore nello sviluppo del gioco per i fan, e sappiamo che manterrete viva la passione per il rally", afferma ancora la nota.

Il messaggio sottolinea anche l'importanza storica della collaborazione tra Codemasters e il mondo del rally: "La nostra partnership con il WRC ha rappresentato una sorta di coronamento per il nostro percorso nel racing off-road, che dura da decenni attraverso titoli come Colin McRae Rally e DiRT".

La scelta di EA arriva in un contesto più ampio di riorganizzazione interna che coinvolgerà fino a 400 dipendenti. Al momento non è chiaro se e in che misura il team Codemasters sia stato direttamente interessato.