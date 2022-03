Steam su Chrome OS, si parte! Ecco i Chromebook che lo supportano

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, Google ha reso disponibile la versione alpha di Steam per un numero selezionato di Chromebook. Il sistema operativo Chrome OS in versione 14583.0.0 e successive, disponibili nel canale di sviluppo "Dev", include una prima versione grezza del client che permette di accedere allo store gaming e alle migliaia di titoli che offre.

Per accedervi è necessario seguire le istruzioni a questo indirizzo, dove è presente anche una lista di giochi che Google ha provato e per cui suggerisce impostazioni per avere un'esperienza migliore.

"Alpha significa che qualsiasi cosa può rompersi. A causa dell'instabilità intrinseca del canale Dev e della natura in corso di questa funzione, non consigliamo di provarla su un Chromebook su cui fai affidamento per il lavoro, la scuola o altre attività quotidiane. Incontrerai arresti anomali, regressioni delle prestazioni e bug mai visti prima: fa parte del divertimento!", spiega la casa di Mountain View.

I più curiosi che hanno un Chromebook dismesso o semplicemente i più arditi pronti a sperimentare passando sopra i problemi, devono però avere uno di questi modelli per poter far funzionare Steam:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

I Chromebook arrivati sul mercato, almeno finora, presentano specifiche tecniche spesso ampiamente inferiori ai notebook Windows, anche perché il focus è sempre stato un altro: permettere di sfruttare i servizi sul web, in particolare quelli Google, tramite un sistema operativo leggero e veloce incentrato sul browser. Chrome OS è poi cresciuto, iniziando ad assumere connotati più classici grazie alla compatibilità con le app Android (anche quelle gaming).

L'approdo di Steam, sebbene per ora solo sperimentale, apre nuovi scenari ai quali Google e i produttori di PC si stanno preparando pensando da una parte integrando funzionalità come il VRR nel sistema operativo, dall'altra mettendo a punto sistemi di stampo gaming con tastiere RGB e altre caratteristiche ad hoc.

I modelli indicati da Google integrano un processore Intel Core i5 o i7 di 11a generazione, grafica integrata Iris Xe e almeno 8 GB di memoria. Eventuali configurazioni degli stessi modelli con CPU Core i3 e 4 GB di RAM non sono supportate.

La casa di Mountain View aggiunge che i modelli con 8 GB di RAM potrebbero incontrare problemi con i titoli che richiedono 6 GB o più di memoria. Inoltre, i dispositivi con display con risoluzione superiore a 1080p potrebbero manifestare problemi prestazionali e di scaling. "Stiamo indagando attivamente su modi per migliorare questi problemi".