Steam sui Chromebook, Google conferma: partenza lenta e occhio ai requisiti

I Chromebook sono stati per molte persone un rifugio sicuro durante i lockdown imposti dalla pandemia di COVID-19: prezzi contenuti, necessità di pochissima configurazione e possibilità di accedere agli strumenti online da un browser familiare come Chrome.

Da anni Google propone Chrome OS come un sistema operativo molto legato all'online, anche se l'arrivo delle app Android ne ha ampliato il raggio d'azione rendendo i Chromebook più duttili. I tasselli che devono incastrarsi per renderlo un vero e proprio concorrente di Windows sono ancora molti e non è detto che Google voglia perseguire quell'obiettivo, ma di certo l'arrivo di un'applicazione come Steam apre nuovi scenari.

Durante il Google for Games Developer Summit 2022 (qui il video) l'azienda di Mountain View ha annunciato (se così possiamo dire…) l'arrivo nel prossimo periodo di Steam in versione Alpha sui Chromebook, a partire dalle versioni Dev del sistema operativo per un "ristretto numero di dispositivi". Piccoli passi, ma significativi.

Non ci sono altri dettagli al momento, ma sembra sia necessario dotarsi di un dispositivo con CPU Intel Core i5-i7 di 11a generazione e un minimo di 7 GB di RAM. Requisiti stringenti se guardiamo all'universo dei Chromebook.

Google ha ribattezzato questo sforzo - in collaborazione con Valve - di portare i giochi Steam su Chrome OS con il nome in codice "Borealis". Nei mesi scorsi erano emerse delle tracce di Chromebook pensati per il gaming, dotati di particolari come tastiere con illuminazione RGB tipiche dei prodotti rivolti ai giocatori.

Google ha dichiarato che Chrome OS otterrà un nuovo "overlay" dedicato a giochi Android "selezionati" per renderli "giocabili con tastiera e mouse sui Chromebook senza modifiche da parte degli sviluppatori". L'overlay arriverà entro fine anno in beta pubblica.