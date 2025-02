Steam rimuove un gioco malevolo e suggerisce la reinstallazione del sistema operativo

Steam ha recentemente rimosso un gioco pubblicato da uno sviluppatore indipendente che conteneva malware per sottrarre dati sensibili agli utenti. Nella mail inviata ai videogiocatori, lo staff di Steam suggerisce di effettuare una scansione completa del PC o reinstallare il sistema operativo.

Nelle scorse ore, Steam ha rimosso un titolo dal proprio catalogo approdato solo la settimana scorsa. Il gioco in questione è PirateFi, realizzato da uno sviluppatore indipendente, ma ben presto segnalato all'assistenza della piattaforma. La ragione è emersa quasi subito: il gioco conteneva malware implementati dallo sviluppatore stesso.

Il gioco è stato promosso anche attraverso un canale Telegram, tramite il quale è stata formulata una proposta di lavoro. In sintesi, si cercava un moderatore per la chat di gioco. Tuttavia, uno dei ragazzi interessati ha iniziato a sospettare di alcuni comportamenti della persona con cui si stava relazionando per candidarsi.

La proposta prevedeva una paga di 17 dollari l'ora, ma le risposte arrivavano con un ritardo di 21 secondi con precisione matematica. Naturalmente, tale precisione è tipica degli utenti falsi, ovvero dei bot, e in effetti non vi era nessuna proposta di lavoro reale. La moderazione della chat all'interno delle sessioni multiplayer era solo un pretesto per far installare il gioco al maggior numero di utenti possibile.

Poco dopo il rilascio del gioco, un utente di Steam ha immediatamente denunciato il furto dei suoi dati. Il suo account Microsoft era stato rubato così come quello Steam il cui credito era stato utilizzato per acquistare regali per altri account, probabilmente fittizi anche loro.

Lo staff di Valve ha quindi rimosso il gioco e inviato una mail a tutti gli utenti che lo hanno avviato. L'assistenza ha rilevato che lo sviluppatore aveva pubblicato build diverse del software contenenti malware per fornire l'accesso ai cookie dell'utente. In questo modo è possibile estrarre password e chiavi di sicurezza per sottrarre account di ogni genere.

Il suggerimento del servizio clienti di Steam è quello di eseguire innanzitutto una scansione dell'intero sistema per verificare la presenza di virus. Tuttavia, la soluzione ideale sarebbe formattare completamente il PC per scongiurare qualsiasi rischio e reinstallare da capo il sistema operativo.

"Le build contenenti il sospetto malware sono state rimosse da Steam, ma ti consigliamo di effettuare una scansione completa del sistema utilizzando un prodotto antivirus di cui ti fidi o che utilizzi regolarmente e ispezionare la macchina per individuare software appena installati" si legge nella mail di Valve. "Potresti anche prendere in considerazione la formattazione completa del tuo sistema operativo per assicurarti che nessun software dannoso possa minacciare la tua macchina".