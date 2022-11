Steam in fase beta sui Chromebook, triplicato il numero dei prodotti supportati

La piattaforma digitale Steam di Valve è disponibile sul canale beta di ChromeOS 108. Si tratta di un importante passo avanti, dopo l'introduzione della versione alpha a marzo, perché significa che il progetto è maturato rapidamente, in vista di un rilascio finale che possiamo genericamente fissare per il prossimo anno. Non è un caso che di recente siano stati annunciati dei Chromebook destinati al gaming, seppur l'accento sia stato posto sul cloud gaming.

Con questa release (ChromeOS beta 108.0.5359.24 o superiore), Google triplica il numero dei dispositivi supportati rispetto all'esordio, aggiungendo il supporto a sistemi con processori AMD Ryzen 5000 C-Series e Intel Core di 12a generazione, riducendo parallelamente il requisito minimo ai chip delle serie Core i3 e Ryzen 3. Abbassato anche il requisito della RAM, che scende da 16 a 8 GB. Inclusi nella lista dei notebook supportati anche i modelli di ASUS, Acer e Lenovo votati al cloud gaming.

Tra gli interventi alla piattaforma si segnala una rielaborazione dell'architettura di storage: ciò dovrebbe impedire un problema che impediva ai titoli di accedere allo spazio di archiviazione quando il gioco cercava di scaricare contenuti al di fuori di Steam. Il team di ChromeOS ritiene che questa modifica dovrebbe essere vantaggiosa in termini di prestazioni di accesso ai file per i giochi Proton.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la gestione dei consumi, con notifiche che appariranno quando si giocherà a schermo intero per evitare di rimanere improvvisamente senza alimentazione durante il gaming in mobilità. Ancora più importante il lavoro per ridurre l'overhead della CPU nei titoli DirectX e Vulkan, aspetto utile a garantire maggiore autonomia durante il gaming.

Inoltre, la nuova release permette di abbassare la risoluzione di gioco ove il Chromebook monti uno schermo ad alta risoluzione utile per lavorare ma difficile da gestire in gaming a causa dell'hardware spesso inadeguato per gestire molti pixel in movimento. Purtroppo Steam non supporta ancora i monitor esterni in questa versione.

Infine, la lista dei giochi testati è stata ampliata con 50 new entry rispetto all'alpha. A questo indirizzo trovate tutte le informazioni del caso e le istruzioni per installare Steam in beta sui dispositivi supportati.