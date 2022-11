Warhammer: Vermintide 2 si può riscattare gratuitamente su Steam

In vista del rilascio del terzo capitolo della serie "Tide" di Fatshark, Steam concede gratuitamente il capitolo mediano Warhammer: Vermintide 2. Fino al rilascio di Warhammer 40,000: Darktide, infatti, si svolgeranno attività e arriveranno aggiornamenti da Fatshark per tutti i giocatori di "Tide" per celebrarne il rilascio. Ciò include una copia gratuita di Vermintide 2, un aggiornamento gratuito per Vermintide 2 (DLC Sentiero del tradimento), l'accesso anticipato a Darktide per chi lo preordina e un download gratuito del DLC Reietti devoti per tutti i giocatori di Vermintide 1 e 2 che vogliono giocare a Darktide.

C'è tempo fino al 7 novembre per riscattare Warhammer: Vermintide 2, un gioco d'azione in prima persona che si focalizza sulla co-operazione rilasciato originariamente nel 2018 e che normalmente viene venduto a 27,99€. Il 30 novembre, invece, arriverà Warhammer 40,000: Darktide, un gioco cooperativo brutale ambientato nel mondo di Warhammer 40,000. Questo sarà il terzo titolo della serie "Tide" rilasciato negli ultimi 7 anni e si aggiunge alla serie di Vermintide.

Sequel dell’action game Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer: Vermintide 2 promette di ampliare le dinamiche cooperative introducendo una serie di novità, tra cui 15 campagne eroe, nuovi scenari, alberi delle abilità e un sistema di loot denominato Heroic Deeds System.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative legate a questa serie di giochi ambientati nell'immaginario di Warhammer vi rimandiamo a Steam.