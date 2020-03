Steam: in arrivo News Hub, lo spazio dedicato ad eventi e annunci

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Steam Search, la nuova soluzione adottata da Valve per raffinare il sistema di ricerca del suo marketplace. Oggi, da Steam Labs, arriva un'altra novità che promette di migliorare l'esperienza degli utenti: è l'hub delle notizie, un nuovo spazio in cui troveremo gli annunci e gli eventi più interessanti legati ai nostri giochi preferiti, e non solo.

Steam News Hub: a prova di smartphone

Il suddetto hub rappresenta il nono esperimento di Steam Labs, il programma con cui Valve testa le nuove feature del marketplace prima di procedere con il rollout globale. Proprio come Steam Search, Steam News Hub non è ancora disponibile per tutti gli utenti, ma può essere provato da chiunque voglia dare una rapida occhiata alle sue funzionalità, sia da desktop che da mobile.

Questo nuovo spazio è stato infatti progettato per una navigazione a 360°, consentendo agli utenti di accedervi da computer e dai dispositivi mobile, grazie ad un'interfaccia estremamente intuitiva che potrà essere consultata in qualsiasi momento e da qualsivoglia luogo.

In Steam News Hub è possibile visualizzare diversi tipi di contenuti, esplorabili attraverso un apposito sistema di filtri. Troviamo gli eventi in diretta, come le livestream degli sviluppatori, i weekend di gioco gratuito (Free-to-Play) o l'aggiunta di nuovi contenuti a uno dei nostri titoli preferiti; scorrendo verso il basso scoviamo gli eventi recenti, visualizzabili in ordine cronologico, mentre scorrendo verso l'alto appariranno gli eventi programmati per le prossime settimane, che potremo seguire impostando un comodo promemoria.

In ogni caso, tutti gli eventi e annunci che troveremo nel nostro feed riguarderanno, in primis, i giochi presenti nella nostra libreria su Steam, quelli inseriti nella Lista dei desideri, i titoli che abbiamo scelto di seguire dalle pagine del Negozio e quelli consigliati in base alle nostre esperienze di gioco. Di tanto in tanto appariranno anche i giochi presenti sul blog di Steam, dedicato agli utenti, e quelli del blog di Steamworks, dedicato agli sviluppatori.

Tutte quelle elencate finora rappresentano le impostazioni predefinite di Steam News Hub. Lo spazio è interamente personalizzabile e saranno dunque i giocatori a decidere quali contenuti visualizzare e quali nascondere. Nelle prossime settimane Valve aggiungerà nuove opzioni per la navigazione personalizzata dell'hub.

Steam News Hub arriva a pochi mesi dal debutto degli eventi e annunci di Steam, feature che consente agli sviluppatori di stabilire una comunicazione diretta con i giocatori, tenendoli aggiornati con le attività più interessanti relative ai loro giochi. Il nuovo hub delle notizie ha dunque lo scopo di raccogliere questi e altri contenuti in uno spazio più confortevole, che trae vantaggio dalla compatibilità con i device mobile per offrire un approccio più immediato alla navigazione.

È possibile provare in anteprima il nuovo hub delle notizie visitando questa pagina.