Steam introduce Search, il nuovo sistema di ricerca per il suo catalogo

La libreria di Steam è incredibilmente vasta, si sa. Da tempo giocatori e developer criticano il sistema di navigazione del marketplace, troppo antiquato per facilitare la ricerca di determinati titoli. Valve ha quindi accolto il feedback degli utenti e ha deciso di implementare una nuova serie di feature, quelle incluse nel sistema di Steam Search: non sarà una vera e propria rivoluzione, ma le novità miglioreranno senz'altro l'esperienza dei gamer.

Steam aggiorna il suo sistema di ricerca: ecco le novità

Le ultime feature di ricerca rientrano nell'iniziativa di Steam Labs, attraverso cui Valve sperimenta feature inedite per ricevere il feedback degli utenti - e, infine, procedere con il rollout globale per raggiungere l'intera community. I primi esperimenti su Steam Search sono stati inaugurati con nuovi algoritmi di ranking, ma la ricerca si è successivamente ampliata per includere i cambiamenti che troviamo oggi.

A partire dalla scorsa giornata, gli utenti Steam possono restringere il campo di ricerca selezionando determinati parametri. Si parte dunque dal prezzo e dalle offerte speciali: qui sarà possibile selezionare un budget di spesa attraverso l'apposito slider e filtrare i giochi in promozione.

A proposito di filtri, un nuovo sistema di tag ci permette di includere o escludere i titoli del marketplace di un genere specifico (Survival, Adventure, Indie, ecc.), offrendoci inoltre un'ulteriore visuale sui giochi di ogni categoria.

Un'altra feature di Steam Search è pensata per gli utenti che possiedono già molti giochi e che, magari, hanno intenzione di trovare titoli meno noti al grande pubblico: 'Narrow by preferences' ci consente di nascondere i titoli già presenti nella propria libreria o quelli della propria wishlist. Presenti anche i titoli VR e quelli compatibili con le periferiche di realtà virtuale, che potranno essere individuati molto più facilmente.

Finalmente, è disponibile anche un'opzione per filtrare i giochi in base alla propria lingua, per la gioia degli utenti meno avvezzi alla lingua inglese.

Prima dell'ultimo aggiornamento, lo store di Steam catalogava i propri in titoli in diverse pagine, da aprire manualmente tramite gli appositi pulsanti. Valve ha implementato il cosiddetto 'Infinite Scroll', funzione che caricherà automaticamente la pagina successiva durante lo scorrimento - questa opzione potrà essere anche disabilitata.