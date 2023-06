Steam, importante aggiornamento per il client desktop: miglioramenti e nuove funzionalità

La nuova versione del client di Steam introduce nuove funzionalità e miglioramenti che dovrebbero migliorare l'esperienza complessiva dei videogiocatori. Anzitutto, Valve è intervenuta sulle fondamenta del software per far sì che il client desktop di Steam, la modalità Big Picture e Steam Deck condividano il codice di base. In questo modo, assicura Valve, riuscirà a distribuire più velocemente le novità su tutte le piattaforme, senza differenze.

Il secondo luogo la software house è intervenuta sulla veste grafica, applicando miglioramenti visivi e di fruibilità: "Abbiamo rivisto e aggiornato le finestre, i menu, i font e i colori. L'intestazione e il piè di pagina principali di Steam, le impostazioni e la ricerca di server di gioco sono solo alcuni esempi delle parti rinnovate dell'interfaccia utente".

Rivista anche la parte delle notifiche, in modo da risultare più utili. La campanella verde si illumina solo quando c'è qualcosa di davvero nuovo. La finestra delle notifiche mostra solo le nuove notifiche, mentre la pagina "Mostra tutte" ne presenta una visualizzazione cronologica. "Abbiamo anche aggiunto nuove impostazioni specifiche per le notifiche, in modo che possiate controllare le notifiche da vedere e la posizione in cui visualizzarle".

Importante l'intervento sull'overlay in gioco (accessibile tramite Maiusc+Tab durante la partita): ha un'interfaccia utente completamente nuova, che aggiunge nuove utility e consente una maggiore personalizzazione. C'è una nuova barra degli strumenti che consente di accedere a svariate funzionalità come la chat degli amici, i progressi relativi agli achievement, le guide, le discussioni, un browser e molto altro. I giocatori hanno la possibilità di personalizzare i contenuti visibili nell'overlay.

La nuova funzione è Note, ovvero la possibilità di prendere appunti sul gioco a cui state giocando. "Include la formattazione del testo completa, la possibilità di incollare immagini e aggiungere più note per ciascun gioco, e può essere usata anche in modalità offline. Le note vengono salvate per ciascun gioco e sono sincronizzate su tutti i PC (o Steam Deck!) su cui avete effettuato l'accesso. Sono accessibili anche al di fuori dell'Overlay di gioco, nella pagina dei dettagli del gioco".

Valve ha anche aggiunto la possibilità di ancorare le finestre dell'Overlay per poterle visualizzare mentre giocate. "Questa nuova funzionalità è disponibile per le note, le guide, le discussioni, gli achievement e il browser web. Si tratta di una funzione perfetta per tenere traccia dei progressi o delle guide durante il gioco, o per i maniaci del multitasking che amano avere un film in sottofondo mentre giocano", sottolinea la casa di Half-Life.

L'Overlay include un pannello Panoramica in cui ritrovare tutti i dettagli sul gioco dall'ultima volta in cui ci avete giocato e anche l'esperienza con i controller è stata migliorata. Infine, questo aggiornamento rende disponibile l'accelerazione hardware per le versioni di Mac e Linux di Steam, portandole così allo stesso livello di quella per Windows, garantendo così animazioni più reattive, oltre a un'interfaccia e uno scorrimento delle pagine più immediati.