Diablo IV: incessante la ricerca del cow level segreto che (ufficialmente) non c'è

Dal momento in cui è stato rilasciato, i giocatori di Diablo IV si sono cimentati nella ricerca del cosiddetto "cow-level", ovvero un livello segreto che ha caratterizzato tutti i titoli precedenti della saga. Tuttavia, Rod Fergusson, general manager del gioco, ha affermato che in questo caso l'easter egg è assente.

Durante un'intervista con Kinda Funny, conscio delle intenzioni dei fan, Fergusson ha confermato che in Diablo IV il famoso cow level è assente. "Ci siamo divertiti, ma volevamo essere certi che il gioco incarnasse in maniera autentica il gotico e l'atmosfera dark che gli abbiamo dato. Per questo motivo, non ci sono livelli segreti in Diablo IV che i giocatori dovrebbero cercare, a differenza dei giochi precedenti".

Ma da dove nasce questa storia? Ebbene all'interno del primo Diablo, rilasciato nel lontano 1997, alcuni giocatori scoprirono un livello segreto in cui affrontare mucche demoniache. Inizialmente si pensava a un fake, ma successivamente Blizzard riconobbe la paternità dell'easter egg. Il successo fu tale da convincere Blizzard a reinserire il livello nell'endgame di Diablo II con il nome di Moo Moo Farm, dopodiché questo è approdato anche su Diablo III e World of Warcraft.

Da allora, il cow level è diventato quasi un caposaldo per i fan, la cui ricerca ha tenuto impegnata e divertita la community. All'interno di quest'ultima, infatti, sono emerse diverse teorie a sostegno della presenza del cow level anche in Diablo IV, alcune delle quali però fin troppo fantasiose – come il profilo di una mucca apparentemente disegnato su una delle mappe di gioco.

All'interno del gioco, infatti, è possibile trovare alcuni oggetti che sembrano fare riferimento proprio alla Moo Moo Farm, come il "Musty Tome", che pare fare riferimento al "Tome of Town Portal" necessario per accedere alla Moo Moo Farm in Diablo II.

In ogni caso, al momento non vi è ancora alcuna conferma della presenza del livello nell'ultima opera di Blizzard, ma solo la smentita di Fergusson. Voi cosa ne pensate, è solo un modo per sfidare la tenacia dei giocatori o le parole del general manager riflettono una scelta reale del team?