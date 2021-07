Steam Deck: la console portatile può gestire qualsiasi gioco senza problemi

Valve è sicura: non c'è gioco che la console portatile Steam Deck non possa gestire, anche i titoli più recenti. In un'intervista rilasciata a IGN su YouTube, lo sviluppatore Pierre-Loup Griffais ha lodato le specifiche della nuova console, basata su una APU AMD custom dotata di 4 core Zen 2, GPU RDNA 2 e 16 GB di memoria LPDDR5 (qui le specifiche complete). D'altronde non bisogna dimenticare che l'obiettivo è far girare i giochi su un display da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel ad almeno 30 fps.

Con molta franchezza, Griffais ha tuttavia sottolineato che Steam Deck non ha sempre avuto questo livello prestazionale: si è passati per diversi prototipi prima di arrivare alla configurazione attuale capace di far girare i giochi più recenti senza intoppi. "Negli ultimi anni abbiamo analizzato vari giochi nel catalogo, ma il vero test per noi sono stati i giochi che uscivano l'anno scorso. Non giravano molto bene sui precedenti tipi di prototipi e architetture che stavamo testando", ha spiegato lo sviluppatore.

"Questa è la prima volta che raggiungiamo il livello di prestazioni necessario per far girare davvero l'ultima generazione di giochi senza problemi. Tutti i giochi che volevamo fossero giocabili lo sono, in realtà l'intera libreria Steam. Non abbiamo trovato qualcosa che questo dispositivo non sia in grado di gestire".

Griffais ha anche spiegato che la tendenza dei giocatori a spingere sugli alti frame rate e risoluzioni, più che sulla qualità, è di aiuto nel caso di Steam Deck, in quanto la sua risoluzione relativamente bassa e il frame rate a cui punta (30 fps) consentono ai giochi di scalare senza problemi. "Se le persone iniziano a favorire fortemente la qualità dell'immagine, allora potremmo trovarci in una posizione in cui potremmo avere dei compromessi, ma non l'abbiamo ancora visto", ha aggiunto Griffais.

Da non dimenticare inoltre che la GPU integrata è perfettamente compatibile con la tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD che consente l'upscaling delle immagini, garantendo quindi migliori performance senza degradare eccessivamente la qualità d'immagine rispetto a quella ottenibile a risoluzione nativa: un ulteriore asso nella manica per la longevità di Steam Deck.

