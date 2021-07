Steam Deck: potrete cambiare l'SSD, ma Valve vi sconsiglia di farlo

Con un annuncio del tutto inatteso, pochi giorni fa Valve ha svelato Steam Deck, la sua prima "console" portatile. La piattaforma consentirà ai giocatori di accedere alla propria libreria Steam e, dunque, di giocare a tutti i titoli PC in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi. Una piccola rivoluzione per gli appassionati di gaming su PC, che potranno scegliere tra tre diversi modelli.

Sappiamo che, a differenza delle versioni dotate di SSD, il modello più economico di Steam Deck offre 64 GB di memoria eMMC; tuttavia, sembra che anche quest'ultima monti uno slot M.2. È dunque possibile effettuare un ugprade? Tecnicamente sì, ma Valve non lo raccomanda.

Steam Deck: tutti i modelli sono dotati di slot M.2 per l'SSD

Su Reddit, un utente dichiara di aver contattato lo stesso Gabe Newell per risolvere il dubbio legato all'upgrade dell'SSD. Il co-fondatore e presidente di Valve ha risposto alla mail confermando che Steam Deck ha in dotazione un classico slot M.2 2230, il che significa che l'SSD NVMe preinstallato nella console portatile potrà essere sostituito in qualsiasi momento.

Un utente, questa volta su Twitter, riporta un altro scambio di mail con Gaben. La domanda riguarda la possibile presenza dello slot M.2 nel modello base di Steam Deck, quello venduto al prezzo consigliato di 419 euro - e che, ricordiamo, monta "solo" 64 GB di memoria eMMC. Anche in questo caso la risposta concisa di Newell è affermativa: la versione più economica della console può all'occorrenza montare un modulo SSD, proprio come i due modelli più costosi.

Arriva infine l'ufficialità di Valve, che aggiorna il sito dedicato a Steam Deck integrando una nuova nota "Tutti i modelli utilizzano dei moduli M.2 2230 (non destinati alla sostituzione da parte dell'utente finale)". In parole povere, è tecnicamente possibile sostituire l'SSD di Steam Deck o inserirne uno nel modello base, ma Valve non crede che valga la pena farlo: l'utente dovrebbe smontare l'intero hardware per accedere allo slot M.2, procedura che, molto probabilmente, invaliderà la garanzia della console, macchina di per sé piuttosto costosa.

I rischi sono piuttosto elevati, ma resta il fatto che i futuri acquirenti di Steam Deck potranno effettuare l'upgrade dell'SSD NVMe, una possibilità tutt'altro che scontata. Ricordiamo che la console portatile di Valve sarà disponibile dal prossimo dicembre: le prenotazioni sono già aperte.

Gli scalper entrano in azione: in vendita i preordini di Steam Deck

Applicando determinate restrizioni al sistema dei preordini di Steam Deck, Valve credeva di aver trovato una soluzione per contrastare gli scalper. Ogni prenotazione della console, infatti, richiede un piccolo esborso di circa 4 euro; inoltre, solo le persone che hanno acquistato un prodotto su Steam prima di giugno 2021 possono preordinare la console. Chi soddisfa tutti i requisiti può accedere ai preorder e assicurarsi il futuro acquisto della nuova piattaforma.

Un'idea piuttosto ingegnosa, che tuttavia non è bastata a tenere lontani i soliti furbetti. Partiamo da una semplice premessa: la console sarà disponibile da dicembre 2021, ma non tutte le prenotazioni garantiranno la consegna della console entro la fine dell'anno. I preorder che, invece, riportano "dicembre" come data di consegna stimata sono dunque finiti su eBay e vengono rivendute dagli scalper a cifre di gran lunga superiori al prezzo effettivo di Steam Deck.

Come riportato da Eurogamer, le offerte degli scalper su eBay partono da una base di 700 sterline (circa 815 euro) per la versione da 256 GB - venduta ufficialmente a 459 sterline (549 euro) - e arrivano persino a 1.200 sterline (circa 1.400 euro) per il modello high-end di Steam Deck con 512 GB di memoria, che Valve vende a 569 sterline (679 euro).