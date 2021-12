Steam Deck, il ritardo della console benefico per SteamOS: cura dimagrante per il sistema operativo

Il ritardo di Steam Deck avrà forse infastidito alcuni appassionati che hanno dato immediatamente fiducia alla console-PC portatile di Valve, ma se non altro ha concesso agli sviluppatori ulteriore tempo per affinarne il funzionamento e alcuni aspetti prima del lancio previsto nel febbraio 2022.

Un elemento importante quando si parla di una console portatile, seppur dotate di espansione microSD, è la quantità di storage a bordo e quanto lo spazio effettivamente disponibile per i giochi. Nelle scorse ore Valve ha pubblicato una nuova immagine di SteamOS 3.0 (20211120.2) che, oltre a migliorare alcuni aspetti tecnici, si è presentata dimagrita di ben 14 GB: la nuova immagine pesa solo 10 GB contro i 24 GB precedenti.

Un sistema operativo il più snello possibile è fondamentale per permettere di installare quanti più giochi possibili senza pensieri, anche se come noto certi titoli superano persino i 100 GB e quindi sarà quasi certamente necessario appoggiarsi a una microSD ad alta velocità, supportata da tutte le versioni di Steam Deck. Inoltre, Valve guadagna spazio per implementare nuove funzionalità in futuro.

La console portatile si presenta infatti in tre modelli: la versione base da 419 euro ha 64 GB di memoria eMMC, poi c'è una versione da 549 euro con un SSD NVMe da 256 GB e, infine, un terzo modello da 649 euro con un SSD NVMe da 512 GB.

Al momento non è dato sapere se 10 GB (circa il 15% del totale) sarà la dimensione finale di SteamOS o se crescerà, ma considerando che Windows 10 occupa circa 20 GB e i sistemi operativi di Xbox Series X|S e PS5 si spingono ben oltre (tra 150 e 200 GB), anche qualche gigabyte in più non dovrebbe far sorgere lamentele.