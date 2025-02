State of Play in diretta domani con 40 minuti di annunci PS5. Un nuovo God of War?

Domani, mercoledì 12 febbraio, si terrà un nuovo evento del format State of Play. Come dichiarato dalla stessa Sony, sono previsti oltre 40 minuti di nuovi annunci dedicati al parco titoli PS5. Non abbiamo altri dettagli ufficiali, ma, stando ai rumor, potremmo assistere al ritorno di God of War.

Se ne vociferava già da tempo, ma finalmente abbiamo avuto un annuncio ufficiale: questo mese avremo un nuovo State of Play. Il prossimo appuntamento con lo showcase digitale di Sony Interactive Entertainment è fissato per domani, mercoledì 12 febbraio.

Stando alle stesse indiscrezioni che avevano previsto una nuova presentazione per febbraio, PlayStation potrebbe svelare un nuovo capitolo della serie God of War.

PS5: data, orari e durata del prossimo State of Play

"State of Play torna domani 12 febbraio! Seguiteci per le notizie e gli aggiornamenti sui fantastici giochi in arrivo su PS5", scrive Tim Turi di SIE sulle pagine del PlayStation Blog. Sembra che il prossimo appuntamento sia interamente dedicato alla line-up di PlayStation 5, il che dovrebbe escludere la presenza di eventuali annunci per PS VR2.

Come dichiarato dal portavoce di Sony, lo State of Play di domani verrà trasmesso a partire dalle 23:00 (ora italiana). Sarà possibile seguire la livestream sui canali ufficiali YouTube e Twitch di PlayStation, con voiceover in lingua inglese e giapponese.

La diretta di domani sera avrà una durata stimata di oltre 40 minuti, quanto basta per contenere un numero ingente di annunci e quindi di eventuali World Premiere, da parte delle software house dei PlayStation Studios e degli studi third-party.

God of War: un prequel o un remaster in arrivo?

Sony non ha voluto includere alcuna anticipazione circa gli annunci del prossimo State of Play. Possiamo però farci un'idea di cosa ci attende, basandoci sulle più recenti voci di corridoio e, più precisamente, sui rumor diffusi da Tom Henderson.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast di Insider Gaming, il profetico giornalista dichiara di aver sentito, tramite fonti anonime, di un imminente annuncio dedicato al franchise di God of War. Partendo dal minuto 49:45 è possibile assistere all'intervento di Henderson: l'insider parla di un ritorno nell'antica Grecia, principale ambientazione della trilogia classica di GoW, con "un Kratos più giovane". Henderson pensa a un'eventuale versione rimasterizzata di uno dei primi episodi della serie, mentre i suoi colleghi azzardano l'ipotesi di un prequel.

Potrebbe essere qualsiasi cosa, ma l'insider sembra certo di una cosa: il prossimo gioco di God of War non sarà ambientato nell'antico Egitto, come suggerito da molte teorie.

Ad ogni modo, nella stessa puntata del podcast di Insider Gaming - rilasciata quattro giorni fa - si era anche parlato dell'imminente annuncio di un nuovo State of Play per il mese di febbraio, anticipazione che ha poi trovato conferma, per l'appunto, solo questo pomeriggio. Per Sony, potrebbe essere l'occasione perfetta per annunciare il gradito ritorno di Kratos.