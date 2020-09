Starfield: un leak svelerebbe le prime immagini del nuovo GdR di Bethesda

Tra i progetti in sviluppo presso Bethesda Game Studios, quello relativo a Starfield è senz'altro uno dei più ambiziosi. Annunciato per la prima volta all'E3 2018, il gioco di ruolo fantascientifico rappresenta la prima nuova IP della casa statunitense in 25 anni. Da parte dei giocatori c'è tanta curiosità, ma un presunto leak potrebbe aver già svelato i primi dettagli inerenti a questo RPG.

Starfield: le prime immagini ci portano nello spazio, ovviamente

Un utente anonimo ha recentemente pubblicato su 4chan alcune immagini a dir poco enigmatiche. Secondo l'autore del post, il gioco raffigurato negli screenshot sarebbe Starfield, come testimonia lo scenario spaziale raffigurato nella prima immagine ad alta risoluzione.

Quest'ultima ritrae un astronauta mentre osserva quella che sembra una stazione spaziale - appartenente a qualche sorta di compagnia, a giudicare dal logo. Possiamo già dedurre che anche Starfield, come The Elder Scrolls e Fallout, avrà una visuale opzionale in terza persona, affiancata probabilmente a un'inquadratura soggettiva.

Un altro importante dettaglio riguarda l'interaccia utente. Negli angoli inferiori della schermata troviamo diverse informazioni: a destra ci sono gli indicatori di salute e stamina, con un ulteriore spazio dedicato presumibilmente alle armi - si nota l'icona di un fucile e il counter delle munizioni; a sinistra troviamo diversi indicatori, dedicati alla riserva di ossigeno e alla gravità percepita, integrati in una sorta di radar/bussola.

Il suddetto post includeva una seconda immagine (un concept art?) raffigurante un veicolo che con ogni probabilità potremo utilizzare all'interno del gioco.

Naturalmente le immagini condivise in rete derivano da una semplice indiscrezione e potrebbero non rispecchiare i veri contenuti di Starfield. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali, che tuttavia, come dichiarato dalla stessa Bethesda, non arriveranno prima del 2021.

Tra qualche mese potrebbero arrivare anche eventuali chiarimenti circa la possibilità che questo intrigante GdR diventi un'esclusiva Xbox Series X - del resto, ricordiamo che i Bethesda Game Studios fanno ora parte dell'allargata famiglia di Microsoft.