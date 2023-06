Starfield riceverà un lungo supporto fatto di espansioni e contenuti aggiuntivi, parola di Todd Howard

Durante una recente intervista, Todd Howard ha dichiarato ai microfoni di IGN che Starfield riceverà "multi contenuti" dopo il rilascio. Una strategia piuttosto tradizionale per Bethesda, ma che nel caso di Starfield potrebbe vedere un supporto pluriennale più esteso rispetto al passato.

"Svilupperemo molti contenuti aggiuntivi per Starfield. Amiamo farlo e i nostri giocatori lo apprezzano. Abbiamo già annunciato il primo, stiamo costruendo un pacchetto di espansione in arrivo. Abbiamo in programma di rilasciare contenuti di varie dimensioni, lo abbiamo già fatto con i nostri giochi precedenti" ha spiegato Howard.

"È qualcosa che amiamo fare e piace molto ai nostri fan quindi, nonostante le dimensioni del gioco, ci sono ancora delle cose che vogliamo aggiungere in futuro, come funzionalità, storie e cose simili. Insomma, riteniamo che questo sia un gioco che possa andare avanti a lungo in questo modo".

In sostanza, sembra che Starfield pur essendo una nuova IP, non si discosterà da quella che ormai è una consuetudine per Bethesda. Tuttavia, in questo caso sembrano esserci i presupposti per un supporto più longevo rispetto a produzioni come Fallout e The Elder Scrolls.

Vi ricordiamo che Starfield arriverà sugli scaffali il prossimo 6 settembre su PC e in esclusiva console Xbox Series X|S. Potete consultare tutte le informazioni rilasciate in occasione dello Starfield Direct dal nostro articolo dedicato e i requisiti per PC da qui.