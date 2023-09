Starfield non è ottimizzato su PC? La colpa potrebbe essere del vostro computer secondo Todd Howard di Bethesda

Avete la sensazione che Starfield giri male sul vostro PC e sia mal ottimizzato? Secondo Todd Howard, capo di Bethesda e responsabile del gioco, non è colpa degli sviluppatori quanto del vostro sistema, evidentemente troppo datato per gestirlo al meglio. La risposta è stata data durante un'intervista ai microfoni di Bloomberg che ha coinvolto anche Phil Spencer, capo di Xbox.

Parlando con la testata americana, al dirigente di Bethesda è stato chiesto esplicitamente perché gli sviluppatori non abbiano ottimizzato Starfield su PC. La risposta è stata piuttosto netta: "L'abbiamo fatto, sta funzionando alla grande. È un gioco per PC di nuova generazione, abbiamo spinto davvero tanto sulla tecnologia per cui potresti aver bisogno di aggiornare il tuo computer per questo gioco. Ma è pieno di cose bellissime e i fan stanno rispondendo in maniera fantastica".

Bloomberg audience Q: Why did you not optimize Starfield for PC?

Todd Howard: we did... you might need to upgrade your PC



Full interview: https://t.co/TFEVMv9AXZ pic.twitter.com/3o1eS1iJSG — Tom Warren (@tomwarren) September 7, 2023

Alla risposta di Howard, Spencer non ha saputo trattenere una piccola risata, seppur le parole di Howard non siano da interpretare in maniera ironica. In effetti, dal punto di vista tecnico, il gioco si presenta molto diverso dagli ultimi GDR rilasciati da Bethesda, come abbiamo sottolineato nella nostra anteprima. Tuttavia, una delle "cose bellissime" citate da Howard è probabilmente l'apertura alle mod offerta da Starfield.

Da quando il gioco è stato rilasciato in accesso anticipato, sono stati molti gli sviluppatori ad aver rilasciato mod di qualsiasi genere. Tra queste ce n'è una rivolta proprio a chi sfrutta un PC con qualche anno sulle spalle, magari senza hardware top di gamma: la "potato mode".

Se proprio non volete rinunciare a giocare all'ultimo kolossal di Bethesda, questo add-on vi consentirà di comprimere le texture e alleggerire significativamente il carico per la GPU. In caso contrario potrete sempre seguire il consiglio di Todd Howard e approfittare di qualche promozione su Amazon.