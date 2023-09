Starfield mi ha salvato la vita: un giocatore sopravvive a un incendio grazie al gioco Bethesda

Giocare a Starfield può salvare la vita. Sì, questa frase come il titolo è chiaramente una forzatura, ma la storia raccontata da un giocatore su Reddit esordisce proprio così. "Starfield ha letteralmente salvato la vita mia e della mia famiglia il 1° settembre", ha spiegato un appassionato in un post in cui compare la fotografia di una casa in fiamme.

"Aspettavo questo gioco dalle indiscrezioni del 2015-2016 (non ricordo esattamente quando). Ho preordinato l'edizione Premium in attesa di giocarci. La notte del 31 agosto ho deciso di restare sveglio e giocare il più a lungo possibile per vivere questo nuovo universo. Alle 2:26 del mattino, mentre giocavo, ho sentito un'esplosione dall'appartamento dei miei vicini al piano di sotto", spiega il giocatore.

"Ho messo in pausa il gioco per vedere cosa stava succedendo; quando ho aperto la porta ho visto le fiamme salire lungo le scale fino al nostro appartamento. Ho immediatamente preso mia moglie e il mio gatto, portandoci in salvo con solo lievi ustioni. Se non fossi stato sveglio ad abbuffarmi di Starfield mi sarei addormentato e saremmo morti tutti per l'inalazione di fumo. Voglio ringraziare questo gioco per aver salvato me e la mia famiglia da un destino orribile".

L'incidente sembra sia stato causato da un vicino che fumava vicino alle bombole di ossigeno (!). L'esplosione, a quanto pare, non era stata così forte da svegliare la moglie, perciò il fatto che l'uomo fosse rimasto sveglio (e senza cuffie, ndr) ha fatto la differenza.

Tutto bene quel che finisce bene: un'azione che avrebbe potuto mettere in crisi qualsiasi rapporto coniugale si è rivelata salvavita e sicuramente l'uomo non avrà più problemi a dire alla moglie che starà sveglio a giocare a videogiochi fino a tarda notte.