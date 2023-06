Starfield e copie fisiche: Bethesda chiarisce dove verranno fornite

Di recente ci sono stati dei nuovi sviluppi riguardanti la questione dei dischi per il nuovo gioco Starfield, sulla quale la casa di sviluppo Bethesda aveva creato dei dubbi. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri in questa notizia: inizialmente è parso che Bethesda non volesse più distribuire il nuovo Starfield anche in versione su supporto fisico e non solo via codice di download.

Un tweet di alcune ore fa conferma che le copie fisiche per la console Microsoft Xbox conterranno il disco, mentre le copie per piattaforma PC conterranno unicamente un codice che permetterà di installare il gioco via download.

Copia fisica per xBox, quindi, e download digitale per PC con però una eccezione: le copie fisiche della Constellation Edition, lo precisa Bethesda, conterranno unicamente il codice per il download come quelle per PC.