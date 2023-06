Meta Quest+: ecco il servizio in abbonamento dedicato ai giochi VR

Meta ha appena reso disponibile Quest+, un nuovo servizio in abbonamento che consente di accedere a una selezione di titoli in VR per i possessori di Quest 2, Quest Pro e Quest 3. Il costo è di 7,99 dollari al mese o 59,99 dollari l'anno.

27 Giugno 2023

Meta

pubblicata il, allenel canale Videogames