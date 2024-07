Star Wars Outlaws è ufficialmente in "Gold": lavori finiti e lancio previsto per il 30 agosto

Massive ha comunicato tramite un post su X che il lavoro sulla versione di base di Star Wars Outlaws è terminato, mentre è stata avviata la stampa dei dischi e la preparazione per la distribuzione. Si specifica comunque che sarà necessaria una connessione a internet per l'installazione del gioco.

Il termine "Gold" è significativo nello sviluppo dei videogiochi perché indica che il gioco è "completo" e pronto per essere spedito alla rete di distribuzione. Tuttavia, è un concetto che risale soprattutto all'epoca in cui i giochi venivano distribuiti su dischi, mentre oggi lo sviluppo continua effettivamente anche dopo l'uscita, essendo tutto basato sul digitale e sulla rete. Ciò significa che, sebbene Outlaws sia pronto per la stampa su Blu-ray, i giocatori avranno comunque bisogno di un componente secondario per giocare, ovvero la connessione a internet.

L'annuncio, inoltre, arriva relativamente presto, considerando che la maggior parte degli sviluppatori annunciano il "Gold" meno di un mese prima dell'uscita. Questo anticipo permette a Massive Entertainment di continuare a rifinire e migliorare il gioco prima del lancio, preparando eventuali aggiornamenti futuri, correzioni di bug o patch che i giocatori potranno scaricare successivamente. Inoltre, questo periodo extra consente a Massive Entertainment di lavorare su contenuti post-lancio, come missioni aggiuntive, costumi e ulteriori contenuti della storia, già confermati.

#StarWarsOutlaws has gone gold!



— Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024

Si parla di una durata di circa 30 ore per questa interessante avventura ambientata all'interno del Canone di Star Wars. In Star Wars Outlaws, la protagonista Kay Vess intraprende lavori ad alto rischio e ad alta remunerazione per guadagnarsi il favore delle più famose organizzazioni criminali della galassia, tra cui lo spietato Sindacato Pyke o l'astuta Alba Cremisi, il sindacato comandato da Lady Qi'ra, la quale sarà presente nel gioco come personaggio non giocabile. Nel video qui sopra vengono mostrati in dettaglio altri luoghi che Kay esplorerà, tra cui il mondo della giungla di Akiva, l'antica città di Kijimi e la luna di Toshara, inedita nell'immaginario di Star Wars. Ci sono flashback del passato di Kay, cresciuta a Canto Bight, un ricordo del primo incontro con Nix e scene di Kay che si arrabatta e ruba per sopravvivere. In particolare, Nix è una creatura di specie Merqaal che Kay ha conosciuto da giovane e con cui è cresciuta e ha condiviso tantissime avventure.

I fan non dovranno aspettare molto, dato che Star Wars: Outlaws uscirà il 30 agosto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco promette un'esperienza coinvolgente con ambientazioni dettagliate, una trama avvincente e azione frenetica, mantenendo alta l'attesa per uno dei titoli più rilevanti dell'anno. Qui altri dettagli e filmati di gioco.