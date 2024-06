Star Wars Outlaws: due nuovi video (per un totale di 15 minuti circa) dall'Ubisoft Forward

Durante la conferenza Ubisoft Forward - che si è svolta ieri sera - sono stati presentati un nuovo video di gameplay e un trailer overview del primo gioco open-world di Star Wars. Parliamo di un titolo che si inserisce nel Canone di Star Wars con una storia originale ambientata tra Star Wars: L'Impero colpisce ancora e Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Nel nuovo video di gameplay, il Game Director Mathias Karlson spiega una delle missioni che coinvolgono gli esperti. “Una delle motivazioni per l'esplorazione è trovare esperti inafferrabili sparsi per la galassia che aiutino Kay ad acquisire nuove abilità per sopravvivere nel mondo sotterraneo”, spiega Karlson. Nel video, la protagonista Kay Vess raccoglie informazioni su un pistolero su Tatooine. Mentre viaggia nello spazio dal campo di asteroidi nell'orbita di Akiva (un pianeta che è apparso per la prima volta nella trilogia di romanzi Aftermath) con la sua nave, la Trailblazer, la vediamo soccorrere una nave da carico del Sindacato Pyke attaccata da caccia stellari pirata; i Pyke le sono grati per l'assistenza e la reputazione di Kay presso il Sindacato cresce e potrebbe aprirsi ulteriori opportunità con loro in futuro.

Una volta su Tatooine, Kay trova un pianeta dove la maggior parte dell'economia è sotto il controllo di un altro sindacato, il Cartello degli Hutt. Esplora Mos Eisley, il leggendario covo di feccia e malvagità, alla ricerca del pistolero. Karlson afferma che la creazione di Mos Eisley è stata un momento importante per il team di sviluppo: “Ricreare questa città iconica è un sogno che si avvera per il nostro team e ci permette di mostrare parti di Mos Eisley mai viste prima”.

Le informazioni di Kay portano a un magazzino del Cartello degli Hutt situato sulle colline meridionali; sfortunatamente ha una cattiva reputazione presso gli Hutt che non la lasceranno semplicemente entrare dalla porta principale: dovrà infiltrarsi nell'area senza far scattare l'allarme o rischiare uno scontro. Kay ci riesce e trova informazioni sull'ubicazione del pistolero, ma deve fuggire e si ritrova in una sparatoria prima di abbandonare la scena. Alla fine del video, Kay incontra finalmente l'esperto pistolero, lo sceriffo Quint.

Per quanto riguarda il video di overview, descrive nel dettaglio ciò che rende Kay una furfante originale, insieme all'ambientazione malavitosa e alla galassia di opportunità che la attende. Kay intraprende lavori ad alto rischio e ad alta remunerazione per guadagnarsi il favore delle più famose organizzazioni criminali della galassia, tra cui lo spietato Sindacato Pyke o l'astuta Alba Cremisi, il sindacato comandato da Lady Qi'ra, la quale sarà presente nel gioco come personaggio non giocabile. Nel video qui sopra vengono mostrati in dettaglio altri luoghi che Kay esplorerà, tra cui il mondo della giungla di Akiva, l'antica città di Kijimi e la luna di Toshara, inedita nell'immaginario di Star Wars. Ci sono flashback del passato di Kay, cresciuta a Canto Bight, un ricordo del primo incontro con Nix e scene di Kay che si arrabatta e ruba per sopravvivere. In particolare, Nix è una creatura di specie Merqaal che Kay ha conosciuto da giovane e con cui è cresciuta e ha condiviso tantissime avventure.

Sviluppato da Massive su Snowdrop Engine, con queste premesse Outlaws non solo è uno dei titoli Ubisoft e Star Wars più promettenti, ma potrebbe facilmente diventare uno dei migliori videogiochi in assoluto del 2024.

Star Wars Outlaws sarà disponibile per Xbox X Series X|S, PlayStation 5 e Windows PC (su Ubisoft Connect) il 30 agosto.