Star Wars Outlaws: nuove informazioni saranno svelate al San Diego Comic-Con

Massive Games, studio Ubisoft che si è occupato dei due capitoli di The Division e adesso impegnato nello sviluppo di Star Wars: Outlaws, ha pubblicato una lettera di ringraziamento ai fan di quest'ultimo. Il team è rimasto particolarmente colpito dalla calorosa accoglienza che il titolo ha ricevuto dal giorno della presentazione.

Nella lettera il team racconta di quanto sia stato bello e, soprattutto, rassicurante vedere i fan della saga nata dalla creatività di George Lucas accogliere con entusiasmo il gioco e realizzare una grande quantità di contenuti. Gli sviluppatori hanno dimostrato il loro apprezzamento in particolare per le fanart e i video che analizzano i vari aspetti del titolo.

"Come team, abbiamo investito anni lavorando a questo progetto e il mese scorso finalmente svelare il lavoro in cui abbiamo impegnato emozioni e amore. L'attesa che ha preceduto l'annuncio è stata sia snervante che eccitante. Una volta che abbiamo svelato il gioco, l'unica cosa che avremmo voluto chiedervi è: 'cosa ne pensate?'" si legge nella lettera.

Naturalmente, oltre ai ringraziamenti e alla soddisfazione che gli sviluppatori hanno espresso, non è mancato qualche dettaglio interessante, in particolare sui contenuti. Il team sottolinea che l'intera ambientazione sarà esplorabile via terra tramite la propria speed bike e nello spazio attraverso la Trailblazer, la nave apparsa durante la presentazione.

Ma non solo, all'interno del gioco vi saranno numerosi contenuti inediti per l'universo di Star Wars, a partire dal pianeta mostrato all'Xbox Games Showcase, Toshara. L'appuntamento, quindi, è al Comic-Con 2023 che si terrà a San Diego dal 20 al 23 luglio.