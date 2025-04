Ubisoft espande l’universo di Star Wars Outlaws con A Pirate’s Fortune, la seconda espansione dopo Wild Card, dedicata a Lando Calrissian e arrivata lo scorso anno. In arrivo a metà maggio, il DLC vede Kay Vess collaborare con il pirata Hondo Ohnaka contro un nuovo nemico. Confermata anche la data di uscita per Nintendo Switch 2

A Pirate’s Fortune, il prossimo DLC di Star Wars Outlaws, sarà disponibile dal 15 maggio, come rivelato nel fine settimana in occasione della Star Wars Celebration. L’espansione, gratuita per i possessori del Season Pass e acquistabile singolarmente a 14,99 dollari, riprende la storia dopo gli eventi del gioco base. Protagonista ancora una volta Kay Vess, che in questa nuova avventura libera Hondo Ohnaka da una prigione e unisce le forze con lui contro i Rokana Raiders, un'organizzazione guidata da Stinger Tash.

Tra le novità introdotte c’è anche la Miyuki Trade League, un gruppo che propone missioni di contrabbando con premi pensati per potenziare la Trailblazer, la nave di Vess. I contenuti extra includono oggetti estetici ispirati a Skeleton Crew e un nuovo look per Nix, il piccolo compagno di viaggio della protagonista.

Chi ha acquistato le edizioni Ultimate e Deluxe riceverà anche i pacchetti estetici Naboo Nobility e Desert Nomad. Ubisoft ha inoltre annunciato che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 a partire dal 4 settembre. Dopo Wild Card, che aveva introdotto Lando Calrissian, A Pirate’s Fortune conferma l’intenzione dello studio di espandere l’esperienza di Outlaws con contenuti pensati per approfondire storia, personaggi e fazioni, e che interagiscono con personaggi celebri del canone di Star Wars.