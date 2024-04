Star Wars Outlaws: i giocatori incontreranno Jabba the Hutt nell'esperienza di gioco principale

Il Cartello degli Hutt, insieme al suo leader Jabba the Hutt; è uno dei sindacati criminali con cui sarà possibile interagire in Star Wars Outlaws, il nuovo gioco a mondo aperto di Ubisoft Massive di cui nei giorni scorsi è stato rilasciato il trailer della storia. Nel nuovo titolo, ambientato tra gli Episodi V e VI di Star Wars, i giocatori interpretano una contrabbandiera, che stringerà relazioni di affari con i principali sindacati criminali della galassia, tra cui anche l'Alba Cremisi di Lady Qi'ra.

Ubisoft è intervenuta chiarendo il punto su Jabba dopo che sulla rete avevano iniziato a girare speculazioni circa il fatto che l'incontro con il noto signore degli crimine sarebbe stato possibile solo per coloro che acquisteranno le versioni Gold e Ultimate di Star Wars Outlaws. "Solo la missione 'Jabba's Gambit' sarà opzionale" chiarisce ora Ubisoft. "Questa è una missione addizionale del Cartello degli Hutt in cui Kay e Nyx si imbatteranno durante il loro viaggio nell'Orlo Esterno. Questa missione sarà disponibile per coloro che acquisteranno il season pass o un'edizione del gioco che lo comprende".

Sviluppato dal team diventato noto con The Division, Star Wars Outlaws è l'ultimo gioco open world con licenza di Ubisoft, che presenta diversi pianeti ricchi di NPC con cui i giocatori potranno combattere, parlare, eludere o scappare servendosi di un Land Speeder e della nave spaziale Trailblazer. La protagonista di questa esperienza single player sarà Kay Vess, una canaglia che ricorda Han Solo che è in fuga da una brutale organizzazione criminale conosciuta come Zerek Besh e guidata dal malvagio Sliro. L'ultimo trailer della storia di Star Wars Outlaws mostrava Jabba, quindi sarebbe stato davvero inopportuno se Ubisoft avesse improvvisamente messo un muro a pagamento per l'accesso al personaggio.

Il rilascio di Star Wars Outlaws è previsto per il 30 agosto 2024.