Star Wars Outlaws: ecco il trailer della storia e la data di rilascio

Come anticipato da alcuni rumor, l'attesissimo Star Wars: Outlaws uscirà il 30 agosto nei formati PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S, quindi in leggero anticipo rispetto a quanto preventivabile. Sviluppato da Massive su Snowdrop Engine, si tratta di un gioco d'azione ambientato su grandi mondi aperti che prevede una componente di esplorazione spaziale, il tutto contestualizzato nel Canone di Star Wars.

Il trailer mostra come la protagonista, la contrabbandiera e canaglia Key Vess, si confronti con le principali organizzazioni criminali della galassia come Pyke e Alba Cremisi, in un periodo, quello tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, dove l'Impero è distratto dalle azioni dell'Alleanza Ribelle. Nello specifico, le viene chiesto di rubare la fortuna degli Zerek Besh e del loro capo, Sliro, quello che viene definito "il colpo più grande che la galassia abbia mai visto".

Per poter portare a compimento la sua missione, Key dovrà vagare per la galassia e confrontarsi con alcuni dei personaggi più famosi del sottobosco criminale come Jabba the Hutt, il quale custodisce Han Solo nella lastra di carbonite. Ad accompagnarla troveremo alcuni alleati, come Nix (Merqaal) e il droide ND-5, riprogrammato rispetto a un droide commando di serie BX.

Le caratteristiche sembrano configurare Star Wars Outlaws come una sorta di versione "riuscita" di Starfield, dopo che il titolo Bethesda ha deluso buona parte degli appassionati in alcuni aspetti che sarebbero dovuti essere dei capisaldi e non lo sono stati. Fra i pianeti finora resi ufficiali, troviamo Tatooine, con le sue sterminate distese di sabbia; Akiva, pieno di giungle dove prevale l'umidità e che è già stato introdotto nella serie di romanzi canonici Aftermath; Kijimi, con le sue infide montagne già visto in Episodio IX: L'ascesa di Skywalker; e Toshara, una luna arida quasi sempre soggetta a impetuosi venti, inedita per l'immaginario.

La versione PC di Star Wars Outlaws sarà potenziata con l'upscaling e la frame generation NVIDIA DLSS 3, Ray Tracing e Reflex. Inoltre, il gioco sarà disponibile anche in cloud su GeForce NOW. Per altri dettagli vi rimandiamo a questo approfondimento.