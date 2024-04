Disney punta forte sul gaming e premia i veterani di Blizzard, Ubisoft e Marvel Games

Disney ha ristrutturato l'assetto nel settore dei videogiochi secondo quanto riportato da Variety. Inoltre, l'head of gaming di Disney, Sean Shoptaw, è stato promosso a vicepresidente esecutivo e guiderà il progetto in collaborazione con Epic Games.

La società ha accolto Ray Gresko, un veterano di Blizzard che ha codiretto lo sviluppo di Overwatch e Diablo 3. Con oltre trent'anni di esperienza nel settore, Gresko iniziò la sua carriera presso LucasArts come programmatore capo del gioco Star Wars: Dark Forces, del quale proprio di recente ne è stata rilasciata la rimasterizzazione. Non a caso lavorerà alla collaborazione con Epic che vedrà la creazione di un nuovo mondo dedicato a tutti i personaggi Disney e che interagirà con Fortnite.

Bjorn Tornqvist, invece, ha guidato lo sviluppo delle tecnologie multiplayer che animano The Division e Just Dance Now di Ubisoft, adesso anch'egli tra le fila di Disney. Inoltre, è stato proprio Tornqvist a guidare lo sviluppo di Uplay, la piattaforma di distribuzione digitale di Ubisoft oggi nota come Ubisoft Connect. Infine, Jay Ong ha guidato Marvel Games per circa 10 anni ed è stato promosso a responsabile delle licenze presso Disney. Ong ha lavorato in precedenza per Blizzard, EA Sports e Xbox.

Solo il mese scorso, Disney ha annunciato un investimento da 1,5 miliardi di dollari in Epic Games e una collaborazione pluriennale con la casa madre dell'Unreal Engine. La partnership punta a realizzare un universo persistente che "fornisca ai consumatori una moltitudine di opportunità per giocare, guardare, fare acquisti e interagire con personaggi e storie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altro ancora".

"Sotto la guida di Sean e Jay, il business di Disney nel settore dei videogiochi è perfettamente posizionato per fornire esperienze basate sulla narrazione di livello globale attraverso questo media. Siamo grati ad ogni membro di Disney Games per aver contribuito al nostro successo e che contribuiranno a plasmare il futuro in questo settore" ha dichiarato Tasia Filippatos, presidente di Disney consumer products.