Disney si è comprata un pezzettino di Epic Games: tutto ruota attorno a Fortnite

The Walt Disney Company ha annunciato un investimento in Epic Games da 1,5 miliardi di dollari. La casa di Topolino entra quindi in possesso di una quota del noto produttore di videogiochi e motori grafici, con l'obiettivo di collaborare "a un nuovissimo universo di giochi e intrattenimento che amplierà ulteriormente la portata delle amate storie ed esperienze Disney".

Il progetto pluriennale toccherà Fortnite, il gioiello della corona di Epic Games. Si parla, infatti, di un "nuovo universo persistente" che, oltre a interagire con Fortnite, "offrirà ai consumatori una moltitudine di opportunità per giocare, guardare, fare acquisti e interagire con contenuti, personaggi e storie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e altro ancora". Il tutto sarà alimentato dall'Unreal Engine.

Le due società si preparano a portare a un nuovo livello il rapporto che le vede lavorare insieme già da tempo. Disney ed Epic Games hanno coinvolto centinaia di milioni di giocatori tramite "integrazioni di contenuti Fortnite, collaborazioni stagionali, attivazioni in-game ed eventi dal vivo, tra cui la Guerra per il Nexus, che ha attirato più di 15,3 milioni di giocatori simultanei".

Unreal Engine viene usato per produrre risorse e contenuti in tutto il portfolio Disney, incluso lo sviluppo di videogiochi come Kingdom Hearts 3 e Star Wars Jedi: Survivor; nel montaggio cinematografico e nell'animazione per film e streaming; e nella creazione di oltre 15 attrazioni dei Parchi Disney come Millennium Falcon: Smugglers Run presso lo Star Wars: Galaxy's Edge.

In attesa di vedere come si concretizzerà la collaborazione, le parole di Bob Iger, amministratore delegato di The Walt Disney Company, fanno ben capire la direzione.

"Il nostro nuovo entusiasmante rapporto con Epic Games riunirà gli amati marchi e franchise della Disney con il popolarissimo Fortnite in un nuovo universo di giochi e intrattenimento trasformativo. Questo segna il più grande ingresso di sempre della Disney nel mondo dei giochi e offre significative opportunità di crescita ed espansione. Non vediamo l'ora che i fan possano vivere le storie e i mondi Disney che amano in modi nuovi e rivoluzionari".

Gli fa eco Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games: "Disney è stata una delle prime aziende a credere nel potenziale di unire i loro mondi con i nostri in Fortnite e usa Unreal Engine in tutto il suo portfolio", ha affermato Sweeney. "Ora stiamo collaborando a qualcosa di completamente nuovo per costruire un ecosistema persistente, aperto e interoperabile che riunirà le comunità Disney e Fortnite".

Il tutto ricorda da vicino la collaborazione tra Epic e Lego. Nel 2022 la software house ha ricevuto 2 miliardi di dollari da Sony e KIRKBI, società d'investimenti della famiglia Lego, per creare un metaverso a dimensione di bambino, dove giochi e intrattenimento, ma anche altro, si fondono. Dalla collaborazione è nato Lego Fortnite e, in generale, si è aperta una nuova era per il battle royale, ormai non più un semplice gioco ma una piattaforma esperienziale.