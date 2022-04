Sony e la famiglia LEGO investono 2 miliardi in Epic Games: soldi freschi per il metaverso

Sony e KIRKBI, il fondo d'investimenti della famiglia danese che detiene il Gruppo LEGO, hanno investito 2 miliardi di dollari (uno ciascuno) in Epic Games, la casa madre di Fortnite. La notizia, in particolare per LEGO, giunge a pochi giorni dall'intesa con Epic per creare un metaverso a dimensione di bambino. Il nuovo investimento, stando agli analisti, porterebbe la valutazione della software house a 31,5 miliardi di dollari.

"Una parte dei nostri investimenti si concentra sulle tendenze che riteniamo influenzeranno il mondo futuro in cui vivremo noi e i nostri figli", ha dichiarato Soren Thorup Sorensen, CEO di Kirkbi. "Questo investimento accelererà il nostro impegno nel mondo del gioco digitale e siamo lieti di investire in Epic Games per supportare il loro continuo percorso di crescita, con un focus a lungo termine verso il futuro metaverso".

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha affermato che i nuovi fondi aiuteranno la società ad "accelerare il nostro lavoro per costruire il metaverso. Mentre ripensiamo il futuro dell'intrattenimento e del gaming, abbiamo bisogno di partner che condividano la nostra visione. Li abbiamo trovati nella nostra partnership con Sony e KIRKBI".

"Siamo entusiasti di investire in Epic per approfondire la nostra relazione nel campo del metaverso, uno spazio in cui creatori e utenti condividono il loro tempo" ha affermato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation. "Siamo anche fiduciosi che l'esperienza di Epic, incluso il suo potente motore di gioco, combinato alle tecnologie di Sony, accelererà i nostri vari sforzi per sviluppare nuove esperienze digitali per i fan dello sport e le nostre iniziative di produzione virtuale".