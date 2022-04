LEGO ed Epic Games vogliono creare un metaverso a dimensione di bambino

"Plasmare il futuro del metaverso per renderlo sicuro e divertente per bambini e famiglie". Dietro a questa frase si cela l'accordo a lungo termine siglato da LEGO Group ed Epic Games volto a dare forma a un'esperienza digitale "coinvolgente e creativamente stimolante per far divertire insieme i bambini di tutte le età".

Sono tre i principi cardine che indirizzeranno l'impegno di LEGO ed Epic Games. Il primo è quello di "tutelare il diritto dei bambini al gioco ponendo la sicurezza e il benessere come priorità", il secondo è di "salvaguardarne la privacy mettendo al primo posto i loro migliori interessi" e il terzo è quello di fornire a "bambini e adulti strumenti" per avere controllo sulla loro esperienza digitale.

Le due aziende desiderano che "la prossima iterazione di Internet sia progettata fin dall'inizio pensando al benessere dei bambini".

"I bambini si divertono a giocare nei mondi digitali e fisici e si muovono senza soluzione di continuità tra i due. Crediamo che ci sia un enorme potenziale per loro di sviluppare competenze per tutta la vita come creatività, collaborazione e comunicazione attraverso esperienze digitali. Ma abbiamo la responsabilità di renderli sicuri, stimolanti e vantaggiosi per tutti", ha dichiarato Niels B Christiansen, CEO di LEGO Group.

"Proprio come abbiamo protetto per generazioni i diritti dei bambini a un gioco fisico sicuro, ci impegniamo a fare lo stesso per il gioco digitale. Non vediamo l'ora di lavorare con Epic Games per dare forma a questo futuro emozionante e giocoso".

La partnership tra le due aziende non deve stupire più di tanto perché Epic e LEGO hanno più punti di contatto di quanto si pensi. La prima si è avvicinata molto al mondo dei più piccoli negli ultimi anni con il popolarissimo Fortnite, la seconda ha un piede nel mondo dei videogiochi da anni.

Inoltre, due tra i videogiochi online più popolari, Minecraft e Roblox, ricordano nelle dinamiche quello dei mattoncini LEGO, il che significa che il prodotto che ha reso celebre l'azienda danese funziona sia nel mondo fisico che in quello virtuale, frequentato sempre di più anche dai bambini.