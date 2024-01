Outlaws: confermata l'uscita nel 2024 per il promettente gioco di Star Wars

Ubisoft ha confermato l'uscita nel 2024 per Star Wars Outlaws, dopo che nel recente periodo si era parlato di un possibile posticipo all'anno successivo. La notizia è stata riportata da IGN, che ha contattato la stessa Ubisoft e ricevuto indicazioni sul fatto che sia più giusto indicare un generico "2024" come finestra di lancio, piuttosto del precedente "tardo 2024".

Nei giorni scorsi, inoltre, Ubisoft Massive ha svelato molti dettagli entusiasmanti per questo titolo canonico che seguirà le gesta della canaglia Kay Vess, una fuorilegge senza tanti scrupoli che vaga per la galassia alla ricerca dei migliori affari. Si tratterà di un titolo incentrato sull'esplorazione, sia di grossi pianeti, e anche utilizzando degli speeder, sia che della galassia profonda, a bordo della nave personalizzabile di Kay, la Trailblazer.

Outlaws sembra realizzare diversi rimandi rispetto a un titolo del passato che è rimasto un grande rimpianto per i fan di Star Wars, ovvero Star Wars 1313. Dalla prospettiva dei cacciatori di taglie, questo gioco - che corrispondeva a un finanziamento faraonico - avrebbe dovuto consentire di esplorare i bassifondi di Coruscant. Dopo diversi anni di sviluppo, il progetto venne cancellato quando Lucasfilm fu acquisita da Disney.

Come Star Wars 1313, Outlaws si concentrerà sui combattimenti a fuoco con i blaster, sfruttando anche l'esperienza maturata da Massive (un talentuoso team di sviluppo svedese) con The Division. Il gioco ci porterà a esplorare paesaggi sporchi e rocciosi, come quelli che abbiamo visto in Rogue One e nella serie televisiva Andor, mentre la protagonista non avrà troppe remore morali.

Ubisoft Massive ha lavorato a stretto contatto con Lucasfilm per assicurare la fedeltà canonica nella storia, nei personaggi e nei luoghi, con Outlaws che si ambienterà tra le vicende di Episodio V: L’Impero colpisce ancora e di Episodio VI: Il ritorno dello Jedi. In questo periodo, infatti, l'Alleanza Ribelle ha ancora scarso controllo sulla galassia, mentre il dominio imperiale ha portato al proliferare della malavita e all'emergere di loschi figuri e di organizzazioni criminali.

In tutto questo Kay agisce nel tentativo di realizzare "il colpo più grande che la galassia abbia mai visto". Nelle sue avventure, la protagonista è accompagnata dal simpatico alieno Nix (Merqaal) e dal droide ND-5, riprogrammato rispetto a un droide commando di serie BX. Ad attendere i giocatori, tre tipi diversi di esperienze di gioco, che si focalizzeranno rispettivamente sulle cantine e sulle città, in cui si imbatteranno in criminali e in imperiali corrotti; così come su vasti ambienti aperti, esplorabili a piedi o con le speeder bike che Kay potrà pilotare; e infine sullo spazio, che i giocatori potranno esplorare con la nave di Kay.

Delle caratteristiche che sembrano configurare Star Wars Outlaws come una sorta di versione "riuscita" di Starfield, dopo che il titolo Bethesda ha deluso buona parte degli appassionati in alcuni aspetti che sarebbero dovuti essere dei capisaldi e non lo sono stati. Fra i pianeti finora resi ufficiali, troviamo Tatooine, con le sue sterminate distese di sabbia; Akiva, pieno di giungle dove prevale l'umidità e che è già stato introdotto nella serie di romanzi canonici Aftermath; Kijimi, con le sue infide montagne già visto in Episodio IX: L'ascesa di Skywalker; e Toshara, una luna arida quasi sempre soggetta a impetuosi venti, inedita per l'immaginario.

"Il gioco premierà la vostra curiosità” ha detto il direttore narrativo Navid Khavari in un'intervista a Kotaku, in cui ha voluto sottolineare come i giocatori potranno impegnarsi in vari tipi di imprese, dal furto di una spedizione imperiale alla ricerca di un artefatto nella savana di Toshara. A seconda delle varie relazioni che decideremo di intessere con i sindacati criminali, inoltre, acquisiremo un certo tipo di reputazione con ciascuno di essi. E poi, in base alla considerazione che avremo ai loro occhi, loro potranno affidarci missioni più o meno remunerative. "I giocatori potranno scoprire tantissimi riferimenti alla galassia di Star Wars" ha detto ancora Khavari.

Il tutto con una veste grafica sorprendente, essendo Star Wars Outlaws basato sull'ottimo motore grafico proprietario di Massive, lo Snowdrop Engine.