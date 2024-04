Lady Qi'ra: confermata la sua presenza in Star Wars Outlaws (ma non sarebbe stato possibile diversamente...)

La narrazione di Star Wars sta acquisendo connotati sempre più interessanti perché si tratta della stessa continuity vista da punti di vista differenti e raccontata attraverso media con tecniche narrative molto diverse tra di loro. Non farà eccezione Star Wars Outlaws, del quale Ubisoft ha recentemente mostrato il trailer della storia e svelato la data di rilascio.

Grazie a un articolo di Game Informer, che fa luce su diversi aspetti del gioco, sul suo gameplay e sulle fazioni criminali con cui il giocatore interagirà, si apprende che Lady Qi'ra farà parte della storia del titolo di Massive. Questa avventura è ambientata tra gli eventi di Episodio V: L'Impero colpisce ancora e di Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, in una fase in cui l'Impero è impegnato a contrastare l'incedere dell'Alleanza Ribelle, prestando il fianco alle iniziative dei sindacati criminali. I giocatori agiranno nei panni della contrabbandiera Key Vess e interagiranno con i leader di alcune tra le più spietate organizzazioni criminali della galassia, come l'Alba Cremisi, che a capo vede proprio Lady Qi'ra.

Lei ha fatto il suo debutto nell'immaginario di Star Wars nel film Solo: A Star Wars Story del 2018, quando è stata interpretata da Emila Clarke. Mentre le vicende di quel film sono ambientate prima dei fatti della trilogia originale di Star Wars, il personaggio di Qi'ra è stato ripreso da diverse serie di fumetti che, come videogiochi, film, serie TV e romanzi, concorrono allo stesso livello alla narrazione crossmediale di Star Wars.

Chi la letto i fumetti, dunque, sa che Qi'ra ha portato l'Alba Cremisi ai vertici del potere nel periodo di tempo in cui Star Wars Outlaws è ambientato, sfidando addirittura l'Imperatore Palpatine e il suo apprendista Darth Vader. Agenti dell'Alba Cremisi si sono infiltrati tra le più alte cariche imperiali con l'obiettivo di far implodere l'Impero e acquisire sempre più potere, in quello che sarà definito come "Regno Cremisi". Per questi motivi, sarebbe stato impensabile sostenere una storia coerente con il resto del Canone, come Outlaws vuole fare, senza tirare in ballo Qi'ra in questo periodo storico della narrazione di Star Wars. Vista la centralità dei sindacati criminali in questa fase, infatti, una contrabbandiera come Key Vess, che ha rapporti con le massime autorità della categoria, non poteva non incrociare il suo cammino con quello dell'Alba Cremisi e, quindi, di Lady Qi'ra.

Il giocatore la incontrerà, così come incontrerà altri leader di organizzazioni criminali come Jabba the Hutt. Tuttavia, non sarà Emilia Clarke a interpretare Qi'ra in Star Wars Outlaws, come confermano gli stessi giornalisti di GameInformer.